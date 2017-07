Villingen-Schwenningen Moschee öffnet Türen für Besucher

Bei den Tagen der offenen Tür der Türkisch Islamischen Gemeinde geht es vor allem ums Kennenlernen unterschiedlicher Religionen

Ein kleiner Einblick in das Leben eines Moslems in Villingen: Die Türkisch Islamische Gemeinde veranstaltet wieder bis Sonntag ihre jährlichen Tage der offenen Tür.

Seit über 20 Jahren schon findet die Veranstaltung in Villingen statt und erfreute sich zur Eröffnung der Moschee 2015 besonderer Beliebtheit. "Es sind immer rund 300 bis 500 Besucher da", sagte Necip Karadaban, Vorsitzende der Gemeinde. Mit dem Tag der offenen Tür möchte die Gemeinde sich der Öffentlichkeit präsentieren und offene Fragen beantworten.

Die Mitglieder verkaufen selbst gebackenes Essen und der Imam, Vorbeter in der Moschee, gibt Führungen durch das Gebäude. Aber vor allem hat Karadaban ein offenes Ohr für Fragen. "Falls die Leute Fragen üben den Islam haben, können sie sofort zu uns kommen. Man ist ja immer etwas skeptisch Dingen gegenüber, die man nicht kennt", sagte er. Gerade in den Medien werde der Islam anders dargestellt, als er tatsächlich gelebt werde. "Das, was die Leute aus dem Nahen Osten sehen, ist ein Abschaum der Menschheit, von dem wir uns klar distanzieren."

Necip Karadaban sieht eine Pflicht darin, sich in die Stadt zu integrieren: "Wir möchten keine geschlossene Gesellschaft sein. Wir sind ein Teil von Villingen." Der Tag der offenen Tür ermögliche den Menschen und der Gemeinde, aufeinander zu zugehen. "Es treffen verschiedene Kulturen aufeinander. Sich befreunden ist dabei ein sehr wichtiger Begriff", sagte der Vorsitzende. Es sei gut, dass sich die Gesellschaften vermischen.

Neben des Tages der offenen Tür trifft sich die Türkisch Islamische Gemeinde regelmäßig mit der Christlichen Gemeinde zu Gesprächsabenden. "Wir diskutieren und sprechen an diesen Abenden. Das ist das Schöne daran", sagte Karadaban. "Wir sind alle gleiche Menschen auf dieser Welt. Damit haben wir kein Problem."

Wem außerhalb des Tages der offenen Tür eine Frage auf der Zunge brennt, kann sich stets an die Gemeinde und an den Vorsitzenden wenden. "Sie können immer wieder reinschauen, mit uns einen Tee trinken und reden. Die Türen der Gemeinde stehen offen", sagte der Vorsitzende Necip Karadaban.

Die Veranstaltung

Die Tage der offenen Tür finden vom Samstag, 15. Juli bis Sonntag, 16. Juli statt. Von 12 bis 19 Uhr werden in Gruppen von drei bis fünf Personen Moscheeführungen mit dem Imam angeboten. Die Besucher haben aber ebenso die Möglichkeit, die Moschee selbstständig zu erkunden. Die Damenabteilung bietet türkische Gerichte und Getränke an. Ab Samstag gibt es noch zusätzlich kleine Verkaufsstände. Für jegliche Fragen steht die Gemeinde offen.