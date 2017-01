VS-Villingen Mönchweiler Fotografen-Duo eröffnet neue Galerie

Start für Ralf Wehrle und Uwe Frank am 21. Januar: Zeitgenössische Kunst steht im Mittelpunkt in der Galerie Bovistra

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Fotografen und Galeristen Ralf Wehrle und Uwe Frank, die auch das Fotostudio Black & White in Mönchweiler betreiben, eröffnen am Samstag, 21. Januar, um 19 Uhr ihre zweite Galerie Bovistra in VS-Villingen. Sie zeigen neben einer Gruppenausstellung mit zeitgenössischen Künstlern auch eine Einzelausstellung mit dem Stuttgarter Künstler Alex Biegler.

„Die neue Galerie ermöglicht durch ihr großes Platzangebot auf zwei Etagen weitere Ausstellungsmöglichkeiten. So haben wir im oberen Stockwerk der Galerie eine Einzelausstellung“, so Ralf Wehrle in einer Pressemitteilung. „Wir beginnen zur Neueröffnung mit dem Stuttgarter Maler Alex Biegler.“

Überdies verfügt die neue Galerie auch über einen Außenbereich, der zukünftig Platz für Skulpturen bietet. „Hier können wir uns zum Beispiel sehr gut auch Arbeiten von Zeljko Rusic oder Hubert Rieber vorstellen“, so Ralf Wehrle. „In der unteren Etage und dem neu erstellten Betonanbau, zeigen wir Arbeiten von unterschiedlichen Künstlern.

Die Einzelausstellung „Alex Biegler – zwischen sexuellen Klischees und Provokation“ zeigt ältere, aber auch viele neue Arbeiten des Stuttgarter Künstlers. „Spannend ist dabei auch die Erweiterung der Bildsprache, die der Künstler ausgewählt hat. In den älteren Arbeiten stellte Biegler primär Frauen dar, die mit anderen Frauen interagierten und mit dem Betrachter kommunizierten. In den neueren Arbeiten sind es Männer und Frauen sowie Anspielungen auf Heiligendarstellungen“, so Uwe Frank.

Bieglers Arbeiten gingen thematisch damit über das erotische Spiel mit dem Betrachter hinaus und bewegen sich so "zwischen sexuellen Klischees und Provokation“, so der Galerist.

Alex Biegler hatte bereits im Sommer 2015 zusammen mit dem Zeichner und Karikaturisten Rainer Simon in der Stuttgarter Galerie Bovistra in der Ausstellung „Leben, Liebe, Laster“ einige seiner großformatigen Ölarbeiten gezeigt. Thematisch ging es in diesen Arbeiten primär um das erotische Spiel mit dem Betrachter.

Biegler studierte an der Staatlichen Akademie der Bildenden Kunste in Stuttgart bei Professor Bunk. Er lebt und arbeitet in Stuttgart als freischaffender Künstler. Bereits in seinen fruheren Werken arbeitete er auf seine jetzige Bildsprache hin.

Die Gruppenausstellung

In der Galerie Bovistra in Stuttgart stellten Wehrle und Frank in den vergangenen sechs Jahren Arbeiten von Künstlern wie zum Beispiel Christian Herr, Martin von Ostrowski, Zeljko Rusic, Hubert Rieber, Rolant de Beer, Frank Lorenz, Paul Revellio, Johannes Steinert, Badia Azabo, Rolant de Beer, André Wendland, Amelie Kim Weinert, Rainer Simon, Marcus Günther und vielen anderen Künstlern aus.Die Gruppenausstellung in Villingen-Schwenningen zeigt Arbeiten von einigen dieser zeitgenössischen Künstler. Auch Bilder der beiden Fotografen befinden sich darunter.

„Sicherlich werden wir zukünftig die neuen Räumlichkeiten in Villingen auch für unsere Fotoarbeiten nutzen und auch präsentieren, wie zum Beispiel die Ausstellung „Golden Ball“, „Masculine“ oder „Heinz der Goldfisch““, erklärt Ralf Wehrle.

Die Ausstellungen

Die Einzelausstellung mit Werken von Alex Biegler in der Villinger Galerie Bovistra in der Voltastraße 4, Villingen-Schwenningen, ist vom 21. Januar bis 28. Februar 2017 zu sehen. Zur Eröffnung spricht die Karlsruher Kunsthistorikerin Dr. Beatrice Stemmer. Geöffnet hat die Galerie Bovistra in VS-Villingen jeweils donnerstags von 18 bis 20.30 Uhr oder nach Vereinbarung. Telefon 0171/ 52 633 21.

In Stuttgart, Ludwigstraße 66, freitags von 14.30 bis 18.30 Uhr oder nach Vereinbarung.