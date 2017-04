Villingen-Schwenningen Möbelkonzern Lutz hat in Villingen schon 100 Mitarbeiter eingestellt

Über 500 Bewerbungen lagen dafür vor. Gewerkschaft Verdi kritisiert nach wie vor "raues Klima" bei dem Unternehmen. Einrichtungshaus soll am Vorderen Eckweg im Sommer fertiggestellt werden

200 Arbeitsplätze wird der Konzern Lutz im Sommer neu schaffen, wenn das Großmöbelhaus am Vorderen Eckweg in VS-Villingen fertiggestellt ist. Bereits jetzt hat das Unternehmen rund 100 Mitarbeiter eingestellt, erläuterte Unternehmenssprecher Julian Viering. Das Echo auf die Stellenausschreibungen ist hoch, über 500 Bewerbungen gingen ein. "Wir freuen uns sehr über das große Interesse der Menschen in der Region, im Team mitarbeiten zu wollen" betonte Viering weiter. Derzeit benötigt Lutz noch Mitarbeiter in den Bereichen Verkauf, Restaurant und Möbelmontage. Viering schließt nicht aus, auch Flüchtlinge in Villingen einzustellen, allerdings habe sich derzeit noch nichts ergeben. Inzwischen steht auch fest, wer das Villinger Möbelhaus leitet: Es ist der 45-jährige Thomas Full aus Haßfurt in Unterfranken, dort führt er bereits ein Lutz-Möbelhaus.

Am Vorderen Eckweg baut Lutz das große Einrichtungshaus und steckt rund 30 Millionen Euro in das Projekt. Doch die Investitionen in einen Neubau sind das Eine, die in Mitarbeiter das Andere. Hier tut das Unternehmen inzwischen laut einer Pressemitteilung einiges. Neben einem zusätzlichen arbeitsfreien Tag im Jahr zum Geburtstag werden den Mitarbeitern nach Aussage des Unternehmens wahlweise Kranken- oder Unfallversicherung und Altersvorsorge geboten, Lutz übernehme hierfür die gesamten Beiträge. Ein speziell dotiertes Notfallprogramm solle den Beschäftigten helfen, die Unglücksfälle erlitten hätten. Zudem werde ein umfangreiches Schulungsprogramm angeboten, heißt es weiter.

Allerdings polarisiert Lutz gerade auch wegen seines Umgangs mit Mitarbeitern – vor allem die Schließung des Mannheimers Zentrallagers im Februar 2016 und die Freistellung von fast 100 Mitarbeitern hatte vor etwas über einem Jahr für wütende Proteste in der Öffentlichkeit gesorgt. Nach wie vor habe die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi eine "kritische Haltung" gegenüber dem Unternehmen, erklärte auf Anfrage Wolfgang Krüger vom Fachbereich Handel, es sei sicher ein Arbeitgeber mit "härteren Bandagen". Er verwies darauf, dass die vom Konzern zugesagten Vergünstigungen jederzeit zurückgenommen werden können, dass Beschäftigte mehr als 37,5 Stunden arbeiten müssten und dass der Konzern außerhalb der Tarifbindung agiere. Ob sich Mitarbeiter auf solch ein "raues Klima" einlassen wollten, sei ihre Entscheidung, eine Bewertung überlasse die Gewerkschaft den Arbeitssuchenden. Das müsse sich jeder gut überlegen, vor allem wenn er auf die Arbeit angewiesen sei, erklärte Krüger abschließend.

Die Frage, ob sich die die Villinger Mitarbeiter von Betriebsräten vertreten lassen können, beantwortet Viering eher allgemein: In der XXXL-Gruppe seien 32 Betriebsratsgremien mit weit über 300 Betriebsräten aktiv. Gruppenübergreifende Themen werden seit 2014 mit den Betriebsräten in einer Arbeitsgruppe besprochen.

Das Groß-Möbelhaus

Die Ansiedlung des Möbelhauses Lutz war lange umstritten, vor allem der Standort sorgte nicht nur bei Anwohnern, die 2014 den Bebauungsplan gerichtlich für unwirksam erklären lassen wollten, für Kritik. So waren sich auch viele Gemeinderäte nicht einig, ob das Gewerbegebiet für die Verkehrsbelastung ausgelegt ist. Inzwischen wird eine Stichstraße in Richtung Wieselsberg, die beinahe fertiggestellt ist, gebaut. Bereits verlängert wurde die Einfädelspur in die Bundesstraße.