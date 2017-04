Villingen-Schwenningen Mitarbeiter wählen die Guckloch-Filme aus

Das Kommunale Kino besteht seit 40 Jahren: Durch digitale Technik kann es aktueller denn je arbeiten.

Villingen-Schwenningen – Ende Februar ist das Drama Moonlight bei den Oscarverleihungen als bester Film ausgezeichnet worden: Nur knapp zwei Monate später konnten die Filmfreunde in der Doppelstadt das preisgekrönte Werk im Kommunalen Kino Guckloch in der Kalkofenstraße anschauen. Die Vorstellung war restlos ausverkauft, was in den letzten Jahren keine Seltenheit ist. Durch die neue digitale Technik ist das Kommunale Kino, das dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert, aktuell wie nie. "Das Angebot des Kommunalen Kinos ist wichtiger denn je, da die kommerziellen Kinos in der Doppelstadt nur noch Hollywood-Kassenschlager zeigen", erzählt der erste Vorsitzende Kilian Schmidt.