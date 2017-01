VS-Villingen Mitarbeiter halten Ladendieb auf

Mitarbeiter eines Supermarkts haben am Mittwoch einen Ladendieb an der Flucht gehindert.

Am frühen Mittwochabend ist ein 36-jähriger Mann bei einem Diebstahl in einem Supermarkt in der Oberen Straße beobachtet worden. Darauf angesprochen, versuchte der 36-Jährige, sich mit Gewalt zu entziehen und zu flüchten, berichtet die Polizei. Zwei Mitarbeiter des Supermarktes konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Mann zeigte sich sehr unkooperativ, weshalb er für die weiteren Maßnahmen auf die Dienststelle mitgenommen wurde. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu.