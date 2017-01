vor 2 Stunden SK Villingen-Schwenningen Mit und ohne Handicap: Neue Touren für ältere Wanderer

Das Landratsamt bietet neue Wanderungen für ältere Menschen mit und ohne Handicap an. Es richtet sich in Kooperation mit Schwarzwaldverein und Schwäbischem Albverein sowie dem Bürgerschaftlichen Engagement der Stadt Villingen-Schwenningen an alle, die Freude am Wandern in Gemeinschaft haben.

