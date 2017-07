Villingen-Schwenningen Mit harten Bandagen  Wildern im City-Rondell?

Das neue Einkaufszentrum benötigt Geschäfte, doch woher sollen die kommen? HBB will in Villingen-Schwenningen auch neue Konzepte realisieren.

Die große Schlacht ist geschlagen, jetzt geht es ins Detail: Am Dienstag behandelte der Technische Ausschuss den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Forum – das Einkaufszentrum in Schwenningens Stadtmitte, das anstelle des heutigen Rössle gebaut werden soll. Nach wie vor steht die Mehrheit der Gemeinderäte hinter dem Projekt, das so Edgar Schurr (SPD) einen "städtebaulichen Notstand" beseitigt. Doch auch die eine oder andere kritische Stimme mischt sich in den Jubel-Chor – zum Beispiel die von Ernst Reiser (Freie Wähler). So fragte er an, ob der Investor HBB im City-Rondell oder anderswo in der Stadt für das Einkaufszentrum Geschäfte abwerbe. HBB-Geschäftsführer Harald Ortner räumte nur einen Fall, ein, als eine Fleischerei auf ihn zukam, um eine Filiale im Forum zu eröffnen. Allerdings geht er in diesem Fall davon aus, dass das City Rondell-Management die Fleischerei vorschickte, um an die Pläne zu gelangen. Außerdem hat es Gespräche mit dem Modehaus Götz gegeben. Ortner erklärte, dass er für das Forum einen Vermietungsstand von 40 Prozent benötige, um loszulegen.

Einen wichtigen Punkt klammerte Ortner allerdings aus – die Brückenanbindung an den Muslenplatz. Die hängt davon ab, wie es mit dem Bibliotheksgebäude, in dem auch einige Einzelhändler angesiedelt sind, weitergeht.