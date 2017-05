Brigachtal Mit dem Unimog unterwegs über Stock und Stein

Im Juni große Ausstellung und viele Aktionen in Brigachtal: 150 Fahrzeuge und 2000 Besucher werden im Steinbruch erwartet.

Brigachtal – Am letzten Juniwochenende dreht sich alles um das universale Motorgerät, kurz "Unimog" genannt. Auch diesmal organisiert die Regionalgruppe Schwarzwald-Baar unter der Regie von Richard Koch dieses Unimog-Treffen, das wiederum beim Brigachtaler Steinbruch über die Bühne gehen wird. Unterstützung erfährt die hiesige Regionalgruppe durch das Bauunternehmen Storz, das den Steinbruch für dieses Event zur Verfügung gestellt hat. "Wir rechnen mit bis zu 150 Fahrzeugen und 2000 Besuchern aus ganz Baden-Württemberg", schätzt Koch, Chef der Regionalgruppe Schwarzwald-Baar.

Koch hat mit solchen Treffen viel Erfahrung und richtete bereits die vorherigen Treffen an gleicher Stelle aus. Das Großereignis wird seit Monaten von Koch und zahlreichen Helfern minutiös vorbereitet. Das geplante Programm ist auch dieses Mal äußerst vielfältig: Beim großflächigen Steinbruch, oberhalb von Kirchdorf gelegen, ist in den vergangenen Wochen ein ansprechender Geländeparcours hergerichtet worden, der an die Fahrzeuge und die Fahrer große Herausforderungen stellt. "Auch die Besucher bekommen selbstverständlich die große Vielfalt des Unimogs hautnah zu sehen, indem sie gegen ein kleines Entgelt eine Fahrt durch den Geländeparcours den Unimog hautnah miterleben können", verspricht der Chef-Organisator. Darüber hinaus wird ein mobiles Sägewerk vorgestellt, es gibt Rettungsvorführungen des technischen Hilfswerks (THW). Natürlich steht der Alleskönner aus Gaggenau mit seinen diversen Motorgeräten im Mittelpunkt, so Koch.

So wird vom historischen Boehringer, dem Startergerät aus dem Jahr 1950, über den Ackerschlepper, den U 411, aber auch die sogenannte mittlere Baureihe, wie etwa der U 406, bis hin zu den neueren Modellen alles zu sehen sein. Die heutigen Modelle sind bei vielen Gemeinden, im Forstdienst, bei der Feuerwehr, den Energiediensten oder im Militär im Einsatz. "Einerseits ist es die geniale und unverwüstliche Technik, andererseits die Geländegängigkeit – denn der Unimog braucht eigentlich keine Straßen", beschreibt Koch die Faszination Unimog. Fast genauso interessant wie die Baureihen selbst, sind die Auf- und Anbauten des Unimogs. Schneefräsen, Seilwinden, Erdbohrer, Stromaggregate oder Expeditionsmobile werden ebenso zuschauerträchtig präsentiert, wie der ganz normale Unimog mit einer Ladepritsche im Heckbereich. Manch einer der angekündigten Unimogs hat bereits ein wenig Rost, als Patina angelegt, andere Oldtimer sind picobello restauriert und mit viel neuer Farbe aufgehübscht worden – die Zeit geht an den mitunter fast 70 Jahre alten Fahrzeugen nicht spurlos vorüber.

"Vielfach spricht man von einem Art Unimog-Virus, der die Fahrer und Liebhaber dieser soliden Fahrzeug-Technik befällt", berichtet der Donaueschinger. Koch weiß, dass jeder, der einmal die Sinnesfreuden eines Unimog erlebt hat, diesem Fahrzeug meist regelrecht verfällt – so gross ist die Faszination, über Stock und Stein zu fahren und jeden Berg zu erklimmen, der ist der Faszination des Universalmotorgeräts meist regelrecht verfallen.

Der Unimog in Zahlen: Der Unimog-Club Gaggenau ist mit derzeit zirka 6300 Mitgliedern der größte Markenclub von Mercedes-Benz weltweit. Gegründet wurde er anno 1993 und hat Mitglieder in 34 Ländern der Welt. Das seit dem Jahr 1945 entwickelte Fahrzeug, wurde ab 1949 zunächst bei Boehringer Werkzeugmaschinen gebaut. Seit Übernahme durch Daimler-Benz im Jahr 1951 hat der Unimog die Modellbezeichnung Mercedes-Benz. Mehr als 50 Jahre lang wurde der Unimog in Gaggenau gefertigt, bevor die Produktion im Jahr 2002 ins Mercedes-Benz-Werk Wörth am Rhein wechselte (kd).