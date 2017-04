Villingen-Schwenningen Mit bunten Palmen in die Kirchen

An Palmsonntag beginnt auch in Villingen-Schwenningen die wichtigste Woche der Christenheit

VS-Villingen (pre/via) Mit dem Palmsonntag beginnt die wichtigste Woche der Christenheit. Wie vielerorts versammelte sich die Gemeinde bei strahlendem Sonnenschein draußen vor der Kirche, wo das Evangelium vom umjubelten Einzug Jesu in Jerusalem verkündet wurde. „Die grünen Palmzweige stehen für Sieg und Leben“, verdeutlichte Vikar Florian Oser. „Und die kleine Prozession in die Kirche zeigt symbolhaft unseren Weg hin zum himmlischen Jerusalem.“ Vikar Oser segnete die bunten Palmgebinde, die die Kinder mit viel Liebe gebastelt hatten und die Palmsträußchen der Erwachsenen. Danach zogen alle gemeinsam mit den Ministranten in die Kirche ein, um die Heilige Messe zu feiern.

Dort zeigt die Schriftlesung mit der Passionsgeschichte bereits die schnelle Wende von Jubel über Verrat bis zur Hinrichtung durch den Kreuzestod, als die Erwartungen des Volkes an Jesus als Retter von der römischen Besatzungsmacht nicht wie erhofft erfüllt wurden.

Frauen der Münsterpfarrei steckten am Freitagnachmittag Palmen. Das Palmenstecken erfordert Geschick, handwerkliches Können, Kreativität und Geduld. Seit Jahren schon zeigen sich die Frauen für dieses Kunstwerk und Brauchtum zuständig. Am Palmsonntag wurden von den Ministranten dann die bunt verzierten Palmen ins Münster getragen. Der Überlieferung zufolge soll mit der Palmweihe an den Einzug Jesus in Jerusalem erinnert werden. Kinder begleiten den Pfarrer, wie in der St.-Bruder-Klaus-Gemeinde Dekan Josef Fischer oder im Münster, wo die Kinder des Kindergarten Maria Frieden den Gottesdienst mitgestalteten. Zusammen mit den Ministranten zieht man mit kleinen Palmenbüscheln ins Gotteshaus ein, die oft mit ausgeblasenen Eiern, dem Kreuz oder anderen Symbolen verziert sind, in die Kirche. Mangels Palm- und Ölbaumzweigen, die Jesus zu Füßen gelegt wurden, werden hierzulande Weiden- oder Haselgerten, Thujazweige oder Buchsbaumsträuße zur Weihe getragen.