Villingen-Schwenningen Mit Zeitkapsel und Musik: Grundstein für Neckarhalle gelegt

300 Besucher waren bei Festakt am Samstag dabei, als offiziell der Grundstein für den Bau der neuen Veranstaltungshalle in Schwenningen gelegt wurde. Den Höhepunkt bildete die Einlassung einer Zeitkapsel.

Am Samstag fand die Grundsteinlegung der Neckarhalle in VS-Schwenningen statt. Mittelpunkt der Zeremonie war die Versenkung einer Zeitkapsel, die mit zeitaktuellen Dokumenten gefüllt wurde. Rund 300 Gäste begrüßte Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier auf der bereits fertig gegossenen Grundplatte der künftigen Neckarhalle, unweit des Neckartowers auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände. OB Rupert Kubon betonte in seiner Festansprache, dass die neue Stadtteilhalle eine "Halle für alle Menschen in dieser Stadt sein werde." Auf die noch viel diskutierte Parkplatzfrage ging er nicht weiter ein.

Die neue Halle: Bis zu 700 Personen sollen an dieser Stelle künftig Konzerte genießen und Bälle und Partys feiern. Auch für die benachbarte Hochschule werde es Säle geben. "Die Neckarhalle wird eine Begegnungsstätte für Kunst, Kultur, Kommunikation und Wissenschaft sein." Auch solle die Halle ein Ort der Vielfalt der Kulturen der Menschen in dieser Stadt werden. Angelehnt an den Standort erinnerte der Oberbürgermeister an die Firma Johann Jäckle, einst wichtiges Zulieferunternehmen für die Uhrenindustrie. So schwer der Strukturwandel seit dem Niedergang der Uhrenindustrie gewesen sein, um so beachtlicher sei, wie sich die Stadt seither entwickelt habe. "Die Stadt blüht und strotzt, die Menschen hier haben allen Grund sich wohlzufühlen."

Die Historie: Der Schwenninger Historiker Siegfried Heinzmann gab einen kurzen Abriss über die Historie von der bisherigen Schwenninger Veranstaltungsstätte, dem Beethovenhaus zur Neckarhalle. Das Beethovenhaus, das 1925 auf der damals grünen Wiese gebaut wurde, steht heute mitten in einem Wohngebiet und ist aufgrund von Brandschutzvorschriften nur noch eingeschränkt als Veranstaltungsort nutzbar.

Die Zeitkapsel: Anschließend wurde die Zeitkapsel mit zeitaktuellen Dokumenten gefüllt. In der Zeitkapsel finden sich Pläne vom Gebäude, ein Jubiläumsprogrammheft der 1200-Jahrfeier von Schwenningen, Villingen und Tannheim, ein Heimatblättle, ein Wimmelbild der Neckarschule. Darüber hinaus haben sich mit Glückwünschen in der Kapsel verewigt die Hochschule Furtwangen University (HFU) und die Duale Hochschule, das Gymnasium am Deutenberg, eine Silbermünze mit den Stadtwappen von Villingen und Schwenningen, ein Fasnachtsemblem der Schwenninger Narrenzunft, ein Foto des aktuellen Jugendgemeinderates und ein Foto der Kindertagestätte sowie eine Tageszeitung.

Darüber hinaus wurden digitale Datenträger mit Musik der Vereine sowie Fotos von den Menschen, die der Grundsteinlegung beiwohnten, in die Kapsel gepackt, die anschließen verlötet und von Oberbürgermeister Kubon und Baubürgermeister Detlev Bührer fachmännisch einbetoniert wurde. "Frühestens in 100 Jahren", so Dobmeier, werde diese Kapsel wieder geöffnet und gibt den nachfolgenden Generationen einen Hinweis auf die damalige Zeit.