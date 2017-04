Villingen-Schwenningen Mit Spatenstich beginntder Schritt in die Zukunft von Wiebelt

Neubau für Firma ist begonnenBüroausstatter vor einer neuen Ausrichtung

VS-Villingen – Der Name Wiebelt hat in der Doppelstadt und weit über die Grenzen der Region hinaus einen guten Klang. Die Nachfolger von F.K. Wiebelt, Bernd Hauser und Michael Klausmann, legen großen Wert darauf, diesen Wohlklang zu erhalten. Man hat sich auf die Einrichtung von Büros und auf die Abwicklung von Großprojekten spezialisiert und bietet unter dem Slogan "Einrichten ist unsere Leidenschaft" Komplettlösungen für die Bereiche Arbeiten, Konferenz und privat. Aktuell beginnen die beiden Einrichtungsspezialisten mit der Errichtung eines Neubaus, der am Vorderen Eckweg gegenüber des Toyota Autohauses entstehen wird.

Am Dienstag wurde der symbolische erste Spatenstich vollzogen. Im November 2017 sollen die mehr als 1700 Quadratmeter Nutzfläche auf zwei Etagen fertiggestellt und bezogen worden sein. Bei der Bauausführung verlässt sich Bernd Hauser, einer der Geschäftsführer der Wiebelt GmbH & Co. KG, auf regionale Kräfte und hat als Architekten Jo Müller und für die Bauausführung die SWR GmbH, beide in VS-Villingen beheimatet, verpflichtet. Beim Spatenstich lobte Dr. Rupert Kubon, Oberbürgermeister der Stadt Villingen-Schwenningen, den unternehmerischen Ergeiz und die Investitionsbereitschaft des Bauherrn. Die Stadt brauche solche leistungsfähigen Unternehmen, so Kubon.

Für die beiden Geschäftsführer des aktuell noch unter der Bezeichnung "Der Wiebelt – Planen & Einrichten" firmierenden Unternehmens ist der Neubau ein Schritt in eine Zukunft, die ab 2018 eine weitere grundlegende Änderung erfahren wird. Diese Veränderung sei allerdings noch nicht ganz in trockenen Tüchern, weshalb Bernd Hauser aktuell noch keine weiteren Informationen preisgeben wollte. Nur soviel sei sicher, meinte der Objektberater, es werde eine in Deutschland einmalige Konstellation sein, die sich mit ihrem Angebot auch an den Bedürfnissen des gehobenen Privathaushalts orientieren werde. Im Mai 2017 soll der angestrebte Abschluss unterzeichnet werden und dann werde man die Öffentlichkeit informieren.

Der jetzt begonnene Neubau wird in der zur Straße hin ebenen Etage eine Ausstellungsfläche von 800 Quadratmeter und eine Bürofläche von 200 Quadratmeter bieten. Im Untergeschoss befinden sich die Lagerräume mit etwa 700 Quadratmetern sowie Sozialräume und Gebäudetechnik. Hinter dem Gebäude ist die Anlieferung vorgesehen sowie die Parkplätze für die Mitarbeiter.

"Der Neubau bietet für uns im täglichen Ablauf nur Vorteile", erklärt Geschäftsführer Michael Klausmann. Gegenüber den heutigen Gegebenheiten – die Lagerräume befinden sich aktuell im Technologiepark – spare man viele Wege und auch die Kommunikation untereinander werde einfacher. Trotzdem plane man am neuen Standort auch wegen des neuen Geschäftsmodells drei neue Arbeitsplätze.

Der Name Wiebelt

Die Firma Wiebelt wurde 1905 als reine Buchhandlung in der Villinger Innenstadt gegründet. Mit dem Umzug in das neu errichtete Büromusterhaus im Jahre 1979 expandierte der Familienbetrieb zum Komplettanbieter in Sachen Büro und Objekteinrichtung, Bürobedarf und EDV-Technik. Bereits 1985 trat der heutige Geschäftsführer Bernd Hauser als Jungverkäufer in das Unternehmen ein und übernahm im Jahre 2011 den Bereich der Büro- und Objekteinrichtung.

Die in der Villinger Bickenstraße 6 ansässige Papeterie und die F.K. Wiebelt GmbH mit den Angeboten für Bürobedarf besteht unabhängig von den jetzt erfolgten Umbrüchen weiter. (in)