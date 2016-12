VS-Tannheim Mit Kanonenschlag ins Jubiläumsjahr

Die Silvesterparty, die der Fußballclub organisiert, dient zugleich als Auftakt zur 1200-Jahrfeier in Tannheim.

Wer sich nicht rechtzeitig um eine Gala-Karte bemüht hatte, dürfte kaum Chance haben, den Silvesterabend 2016 in der Tannheimer Festhalle verbringen zu können. Mit Freude bestätigten Ortsvorsteherin Anja Keller und der Vorsitzende des Fußballclubs, Guido Ganser, dass alle 220 Eintrittskarten für die Silvesterparty unter die Leute gebracht wurden. Wer das Glück hatte, eine solche Karte zu ergattern, darf sich auf einen außergewöhnlichen Festabend freuen.

Kulinarisches: Guido Ganser lief schon bei der Aufzählung der Hauptgerichte das Wasser im Mund zusammen. In vier Staffeln wird das Küchenteam aus Brigachtal-Kirchdorf seine Kochkünste unter Beweis stellen. Auf der Menükarte unter dem Motto „Kulinarische Weltreise mit dem Gasthauses Löwen“ stehen Roastbeef, Ente, Zander und vegetarische Köstlichkeiten. Wer sich dann noch an einem Nachtisch laben möchte, muss die Treppe zur Bühne erklimmen. Dort wird es ein Dessertbuffet geben. Dort warten auch eine Likörbar und eine Cocktailbar auf die durstigen Seelen. Zu Beginn der Gala gibt es ein Gläschen Begrüßungssekt, später den traditionellen Mitternachtssekt.

Das Duo Glemstaler dürfte mit seinem breiten Repertoire sicherlich die Menschen in der Halle kräftig in Schwung bringen. Die Musiker kommen aus dem Raum Stuttgart und sind auf dem Cannstatter Wasen ebenso bekannt wie bei unzähligen Veranstaltungen im Süden Deutschlands. Alle Tanzwilligen kommen dabei auch auf ihre Kosten. Feuerwerk: Damit das kommende Jubiläumsjahr auch mit einem zünftigen Donnerschlag beginnt, haben sich die Veranstalter etwas Besonderes einfallen lassen. Nicht nur, dass kurz nach Mitternacht ein mehrminütiges Galafeuerwerk in der Nähe der Festhalle gezündet wird, auch die altehrwürdige Festkanone wird zu diesem Ereignis zum Einsatz kommen. Wie Rolf Hübner in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER bestätigte, wird er mit der Rosenheimer Kanone aus dem Jahr 1922 Punkt 24 Uhr mit drei Schuss das Neujahr begrüßen. Danach wird er das Feuerwerk zünden und nach dem Feuerwerk werden nochmals drei Schläge durch das Wolfsbachtal hallen. Diese Kanone stand jahrelang im Tannheimer Gemeindeschuppen bevor sich der damalige Oberschützenmeister Rolf Hübner des edlen Stückes erinnerte. Nach einer langwierigen Prozedur des Umbaus und der Begutachtung durch das Beschussamt in Ulm wurde die Kanone jetzt wieder zum Böllern ertüchtigt. Das neu erstellte schwenkbare Schloss aus Messing musste hierzu neu gefräst und gedreht werden, und mit den entsprechenden Beschussstempeln versehen werden. Pro Schuss werden 100 Gramm Pulver in die 58 Millimeter Durchmesser große Kartusche gestopft und dann mittels Schlagbolzen und Zündhütchen zur Detonation gebracht. Heute wie früher diente die Böllerkanone der Ankündigung von Festivitäten. Somit kommt diese Festkanone, mit der noch nie eine Kugel abgeschossen wurde, in der Silvesternacht 2017 in ihrem zugedachten Metier zum Einsatz.

Damit das kommende Jubiläumsjahr auch mit einem zünftigen Donnerschlag beginnt, haben sich die Veranstalter etwas Besonderes einfallen lassen. Nicht nur, dass kurz nach Mitternacht ein mehrminütiges Galafeuerwerk in der Nähe der Festhalle gezündet wird, auch die altehrwürdige Festkanone wird zu diesem Ereignis zum Einsatz kommen. Wie Rolf Hübner in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER bestätigte, wird er mit der Rosenheimer Kanone aus dem Jahr 1922 Punkt 24 Uhr mit drei Schuss das Neujahr begrüßen. Danach wird er das Feuerwerk zünden und nach dem Feuerwerk werden nochmals drei Schläge durch das Wolfsbachtal hallen. Diese Kanone stand jahrelang im Tannheimer Gemeindeschuppen bevor sich der damalige Oberschützenmeister Rolf Hübner des edlen Stückes erinnerte. Nach einer langwierigen Prozedur des Umbaus und der Begutachtung durch das Beschussamt in Ulm wurde die Kanone jetzt wieder zum Böllern ertüchtigt. Das neu erstellte schwenkbare Schloss aus Messing musste hierzu neu gefräst und gedreht werden, und mit den entsprechenden Beschussstempeln versehen werden. Pro Schuss werden 100 Gramm Pulver in die 58 Millimeter Durchmesser große Kartusche gestopft und dann mittels Schlagbolzen und Zündhütchen zur Detonation gebracht. Heute wie früher diente die Böllerkanone der Ankündigung von Festivitäten. Somit kommt diese Festkanone, mit der noch nie eine Kugel abgeschossen wurde, in der Silvesternacht 2017 in ihrem zugedachten Metier zum Einsatz. Idee: Bei den vorbereitenden Sitzungen zum Jubiläumsjahr kamen die Verantwortlichen im Ortschaftsrat überein, dass das Festjahr mit einer Silvestergala seinen Auftakt nehmen und in 365 Tagen ebenso beendet werden soll. Die ortsansässigen Vereine wurden angeschrieben und der Fußballclub erklärte sich bereit, diesen ersten Festabend zu gestalten. Ortsvorsteherin Anja Keller und FC-Chef Guido Ganser freuen sich auf diesen Festjahresauftakt und werden an diesem Abend gemeinsam die Festgäste begrüßen.

Veranstaltungen

Das Jubiläumsjahr 2017 beschert dem Stadtbezirk Tannheim eine Fülle von Veranstaltungen. Besonders herausragend sind am 1. April das Festbankett zur 1200-Jahr-Feier, vom 5. bis 7. Mai die Fachtagung „Die Pauliner Mönche, das Pauliner Kloster Tannheim“, am 17. und 18. Juni das Tannheimer Jubiläums-Festwochenende, am 4. und 5. November die Theateraufführung „Der Vogt auf Mühlstein“, sowie am 25. November das Jubiläumskonzert mit der Musikkapelle Tannheim und der Stadtmusik Schwenningen. (jdk)