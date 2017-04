VS-Villingen Mit 18 Jahren nach Ecuador: Villingerin will den Menschen helfen

Ruth Tuschewski reist am 4. August nach Puerto Quito in Ecuador für ihr Freiwilliges Soziales Jahr. Im Interview spricht die angehende Abiturientin über Ängste, Erwartungen und den Spaß an der Arbeit mit Flüchtlingen.

Warum haben Sie sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) entschieden?

Mein Lebensmotto ist "Verlasse die Welt ein bisschen besser, als du sie vorgefunden hast". Ich wollte etwas tun, um diesem Ziel näher zu kommen. Mein Wunsch war es zudem, ins Ausland zu reisen. Da habe ich das Weltwärts-Programm gefunden. Zum einen war mir wichtig, etwas mit Kindern und Jugendlichen zu machen, zum anderen aber etwas zu tun, was dem Land zu Gute kommt.

Warum war Ihnen die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wichtig?

Ich habe vergangenes Jahr an einer Kooperation meiner Schule mit Refugio teilgenommen. Dabei haben wir mit Flüchtlingsfamilien Zeit verbracht. Ich habe viel mit den Kindern an diesen Ausflugstagen gemacht und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Dann wusste ich, dass ich so etwas gerne noch mal machen will.

Was wird dort Ihre Aufgabe sein?

Ich bin an einer Schule und assistiere im Englischunterricht. Dann gibt es ein ökotouristisches Projekt, bei dem wir in den umliegenden Städten Puerto Quitos nachhaltig den Tourismus fördern und dort etwas gestalten. Es geht mir nicht nur darum, dass ich den Leuten gebe, sondern dass ich auch etwas davon mitnehme. Hier in Europa geht es uns gut und wir haben nicht viel Erfahrung damit, aus wenig viel zu machen und mit weniger glücklich zu sein.

Wie wird das FSJ finanziert?

75 Prozent zahlt der Staat und 25 Prozent muss der Freiwillige selbst aus dem Spendenkreis aufbringen. Ich muss also noch Firmen finden, die mich sponsern wollen, bin aber aufgrund vom Abiturstress noch nicht dazu gekommen.

Wie bereiten Sie sich vor?

Ich lerne Spanisch und besuche im Mai einen Vorbereitungskurs. Darin wird mir mitgeteilt, wie ich mit verschiedenen Situationen umgehen kann und was die Aufgabe von Weltwärts-Helfern ist. Denn Entwicklungshilfe können wir nicht leisten. Wir können Unterstützung anbieten.

Auf was freuen Sie sich?

Ich freue mich auf das Land. Ich war noch nie in einer Tropenregion. Ich will dort die Natur kennenlernen und freue mich, neue Leute kennenzulernen. Ich liebe das. Deshalb freue ich mich auf die Gastfamilie. Die ist bestimmt voll cool.

Machen Sie sich Sorgen?

Ich bin weit weg und wenn mir etwas passiert, kann ich nicht einfach so zurück. Zudem kann ich nicht wirklich gut Spanisch. Ich bin zwar am Spanisch lernen, aber ich habe Angst, aufgrund von der Sprache nicht in die Gesellschaft zu finden. Die Kriminalität ist in Ecuador aufgrund der Armut ziemlich hoch, aber das war mir klar. Ich wollte nicht nach Australien oder so, sondern da hin, wo die Menschen Hilfe brauchen.

Was sagt Ihre Familie dazu?

Meine Mutter hat Angst, aber der Rest der Familie sagt, dass ich über mein eigenes Leben entscheiden kann. Mein 16-jähriger Bruder aber hängt sehr an mir und ihn hat es schon ziemlich hart getroffen, dass ich jetzt weggehe.

Und haben Sie schon Pläne für nach dem FSJ?

Ich habe mir überlegt, entweder in Richtung Politik, Pädagogik oder Literatur zu gehen. Alles drei ist cool, da fällt die Wahl schwer. Aber ich möchte gerne im Ausland studieren, vielleicht in Kanada.

Wie sieht es mit Heimweh aus?

Ich stamme aus einer ziemlich großen Familie und habe sechs jüngere Geschwister. Momentan möchte ich zwar einfach mal weg. Ich kann mir aber vorstellen, dass das ich, wenn ich dann für so lange Zeit wirklich weg bin, doch noch Heimweh bekomme. Aber damit kann ich fertig werden.

Zur Person

Ruth Tuschewski (18) absolviert gerade ihr Abitur am Gymnasium am Hoptbühl. Am 4. August beginnt sie ihr Freiwilliges Soziales Jahr in Puerto Quito in Ecuador im Weltwärts-Programm der Organisation Experiment. Wer Tuschewski sponsern möchte, kann sich bei ihr per E-Mail r.tuschewski@outlook.de melden.