VS-Schwenningen Missglückte Landung: Flugzeug rutscht auf dem Rumpf über Piste

Wegen einer Windböe ist eine Landung auf dem Schwenninger Fluggelände missglückt und 80.000 Euro Schaden an einem einmotorigen Motorflugzeug entstanden. Der Pilot kam glücklicherweise mit dem Schrecken davon.

Kurz vor 15 Uhr am Montag wollte der 60-jährige Pilot in Schwenningen landen. Beim Landeanflug geriet das Flugzeug in eine starke Windböe und setzte anschließend hart auf der Landebahn auf.



An der Maschine vom Typ Aquila A 210 brach in der Folge das Bugrad ab und rutschte anschließend auf dem Rumpf noch rund 100 Meter über die Piste, bevor sie im angrenzenden Feld zum Stehen kam.



Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 80 000 Euro geschätzt, so die Polizei.