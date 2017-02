VS-Tannheim Ministerpräsident ehrt Tannheimer Narrenvater für närrisches Engagement

Die silberne Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg geht an Christian King von der Osemali-Zunft. Überhaupt gab es zahlreiche Auszeichnungen für die Mitglieder des Tannheimer Fasnetvereins beim Zunftball.

Ein paar ernste Minuten gab es im närrischen Treiben beim Tannheimer Zunftball. Ortsvorsteherin Anja Keller konnte vor zahlreichen Besuchern die Ehrennadel in Silber des Landes Baden-Württemberg an den diejährigen Narrenvater und langjährigen Aktiven Christian King ans Revers heften.

Für Kings unzählige Aktivitäten in der Zunft seit vielen Jahren und seinen selbstlosen Einsatz für das Brauchtum der Tannheimer Fastnacht ließ ihm der Ministerpräsident des Landes, Winfried Kretschmann, diese Ehre zuteil werden. Der Zunftrat selbst hatte in Stuttgart beantragt, dass mit dieser Auszeichnung Christian Kings Engagement gewürdigt wird.

Aber nicht nur der Narrenvater konnte sich über eine Urkunde oder eine Medaille freuen. 21 weitere Namen standen auf der Liste der zu Ehrenden an diesem Abend. Gut eine Stunde ging ins Land, bis alle Geehrten zum Gruppenfoto Aufstellung nehmen konnten.

Für fünf Auszeichnungen war gar der Vize-Präsident der Schwarzwälder Narrenvereinigung eigens nach Tannheim angereist. Zusammen mit dem Vorsitzenden des Brauchstumsausschusses Winfried Merz verlieh er den bronzenen Orden der Schwarzwälder Narrenverei-nigung an Oliver Heidekrüger für seine elf Jahre im Elferrat. Gar 17 Jahre gehört Axel Neugart diesem Gremium an, wofür er den silbernen Orden erhielt.

Roland Steiner und Guido Ganser dürfen nun die bronzene Ehrennadel für ihr langjähriges Engagement in der Zunft tragen. Zum ersten Mal seit fünf Jahren wurde die goldene Ehrennadel verliehen. Diese Ehre wurde Georg Müller zuteil, der über 15 Jahre Zunftmeister war und seit 1997 dem Elferrat angehört.

Zunftmeister Tobias Baumgärtner zeichnete die seit 15 Jahren aktive Osemalis aus: Isabel Juntke, Sabine Merz, Benjamin Häsler, Jan Walter und Gerd Haigis erhielten den silbernen Vereinsorden. Seit 20 Jahren aktiv sind Volker Kreuz, Andreas Kaltenbach und Sandra Neininger. Sie erhielten den Orden in Gold. Geehrt wurden weiterhin Bettina Hug und Anita Richter für 25 Jahre sowie Bärbel Steiner für 40 aktives Engagement in der Zunft.

Madeleine Blessing, Lena Blessing und Alica Obergfell tanzen seit fünf Jahren in der Garde, wofür sie den bronzenen Vereinsorden erhielten. In Silber wurde dieser an Nathalie Chamaillard vergeben, die seit zehn Jahren in der Garde tanzt. Bereits fünf Jahre im Elferrat ist der Zunftmeister Tobias Baumgärtner, wofür er von seinem Stellvertreter die bronze Ehrennadel des Vereins erhielt.

Die Auszeichnung

Die Ehrennadel ist eine Auszeichnung des Landes Baden-Württemberg. Verleihungsvoraussetzung ist unter anderem eine mindestens 15-jährige ehrenamtliche Tätigkeit in verantwortlicher Funktion in einem Verein.