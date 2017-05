Villingen-Schwenningen Millionenprojekt: Stadtverwaltung empfiehlt Verlagerung der Stadtbücherei in neues Schwenninger Einkaufszentrum

Kosten für die Stadt werden auf 5,7 Millionen Euro beziffert. Nächste Woche beraten die Ausschüsse des Gemeinderates.

Um die Zukunft der Stadtbibliothek in Schwenningen geht es in der nächsten Sitzungsrunde der Gemeinderatsgemien. Die Stadtverwaltung hat inzwischen verschiedene Untersuchungen angestellt und kommt zum Ergebnis: Die Stadtbücherei am Muslenplatz soll aufgegeben und eine nagelneue Bibliothek im "Forum Schwenningen" eingerichtet werden. "Forum Schwenningen", das ist der Name des geplanten Einkaufszentrums, das ein privater Investor anstelle des gescheiterten Rössle-Zentrums am Muslenplatz errichten will.

Bei dem Investor handelt es sich, wie mehrfach berichtet, um die Hamburger Investorengruppe HBB. Rund 80 Millionen Euro wollen die Hanseaten nach eigenen Angaben in das neue Einkaufszentrum investieren. Das bisherige Rössle-Einkaufszentrum, das ein riesiger wirtschaftlicher Flop war und viele Jahre leer stand, soll zuvor abgerissen werden. Im Inneren sollen auf rund 15 000 Quadratmetern Verkaufsfläche nicht nur ein Lebensmittelmarkt angesiedelt werden, sondern auch rund 50 weitere Fachmärkte, Shops und Gastronomiebereiche Platz finden – und gegebenenfalls auch eine neue Stadtbücherei. Dieses Modell – Einkaufszentrumm mit Bibliothek – hat HBB bereits in der Stadt Hanau umgesetzt.

Wie aus der Vorlage der Stadtverwaltung hervorgeht, die nächste Woche in den Ausschüssen des Gemeinderates diskutiert wird, hat HBB der Stadt ein Konzept vorgelegt, wie eine neue Stadtbücherei nach modernsten Gesichtspunkt in das Einkaufszentrum integriert werden kann. Die Räume der bisherigen, 1980 bezogenen Bücherei, sollen dafür in den Komplex des Einkaufszentrums integriert werden. Auf den städtischen Haushalt kämen Gesamtkosten von 5,7 Millionen Euro zu. Als mögliche Alternative hat die Stadtverwaltung untersucht, was die Sanierung der bestehenden Bibliotheksräume in den Muslen 2 kosten würden. Eine "Kostenprognose" kommt dabei auf 5,6 Millionen Euro.

Angesichts fast identischer Kosten empfehlen die Verantwortlichen der Stadt den Mitgliedern des Gemeinderates, das Angebot der Investorengruppe HBB anzunehmen und Bücherei als Teileigentum der Stadt in das "Forum Schwenningen" zu verlagern. Folgende Vorteile werden aufgezählt: Neubau statt sanierter Altbau, 180 Quadratmeter mehr Nutzfläche, komplett barrierefrei, neues Inventar und neue technische Ausstattung, mehr Laufkundschaft im Einkaufszentrum und damit Chancen auf höhere Nutzungszahlen, automatisierte Bücherrückgabe, Sichtbarkeit der Bibliothek von außen, bessere Arbeitsbedingungen und Stellplatzsituation für Mitarbeiter, geringere Nebenkosten. Einen gravierenden Nachteil allerdings hat diese Lösung: Die Bücherei wird abhängig vom wirtschaftlichen Gesamterfolg des "Schwenninger Forums".

Der Zeitplan

So sieht der weitere Zeitplan für das "Schwenninger Forum" aus: Am 16. und 17. Mai beschäftigen sich die Mitglieder des Technischen sowie des Verwaltungsausschusses in öffentlicher Sitzung mit der Frage, ob die Stadtbibliothek am Muslenplatz in das "Schwenninger Forum" verlagert wird. Am 24. Mai soll der Gemeinderat einen Beschluss fassen. Im Juni soll der Gemeinderat die Aufstellung des erforderlichen Bebauungsplans für den Neubau des Einkaufszentrums beschließen. Verlaufen die Beschlüsse positiv, könnte nach der Winterpause 2017/2018 der Baubeginn sein.