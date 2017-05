Villingen-Schwenningen Millionen-Projekt: Erster Schlagabtausch zur Schwenninger Bibliothek

CDU und Freie Wähler stehen auf der Bremse. Der Technischer Ausschuss berät das Vorhaben kontrovers, verzichtet aber auf eine Abstimmung. Noch viele Fragen offen

Villingen-Schwenningen – Bei der ersten Diskussion um eine mögliche Verlagerung der Schwenninger Stadtbibliothek in das geplante neue Einkaufszentrum "Forum Schwenningen" im Technischen Ausschuss kam es zu bekannten politischen Konstellationen: CDU und Freie Wähler bremsten, SPD und Grüne begrüßten die von der Stadtverwaltung empfohlenen Neubaulösung. Auf eine Abstimmung verzichteten die Stadträte. Sie soll nächsten Mittwoch im Gemeinderat stattfinden.

In Abwesenheit von Oberbürgermeister Rupert Kubon übernahm es Baubürgermeister Detlev Bührer, nachhaltig für das Projekt zu werben. Zwar könnte man die bisherige Stadtbücherei im jetzigen Gebäude sanieren. Einen echten Mehrwert aber hätte die Bibliothek erst, wenn sie neu konzipiert in das geplante Einkaufszentrum der Hamburger Investorengruppe HBB integriert würde. Vor allem hob er hervor, dass mit der Einbindung des jetzigen Bibliotheksgebäudes das geplante Einkaufszentrum im Gegensatz zum alten, gescheiterten Rössle-Zentrum einen Anschluss direkt an den Muslenplatz in der Stadtmitte bekomme. Damit könne ein städtebaulicher Missstand beseitigt werden. Das Rössle-Einkaufszentrum stehe seit 13 Jahren leer. "Wir haben jetzt die Chance, die Stadt neu zu beleben und städtebauliche Missstände zu beseitigen", sagte Bührer. Der Einzelhandel warte darauf. Der Investor benötige jetzt eine schnelle Gemeinderatsentscheidung, damit er verlässlich den Neubau planen und die Flächen vermarkten könne.

Allerdings verdeutlichte die CDU-Fraktion, dass sie nicht bereits sei, innerhalb von zwei Wochen "zu allem Ja und Amen zu sagen", wie Stadtrat Dietmar Wildi ausführte. Immerhin gehe es um sechs Millionen Euro, "die wir so nicht auf dem Plan haben". Die CDU habe noch viele Fragen. Daher wolle die Fraktion im Technischen Ausschuss keine Abstimmung. Kritik übte Wildi daran, dass die Stadt bisher nicht mit den Teileigentümern in der Stadtbücherei, das sind Einzelhandelsgeschäfte und Dienstleister, gesprochen habe. Baubürgermeister Bührer erwiderte, dass der Investor HBB mit den Teileigentümern gesprochen und diesen sehr gute Angebote gemacht habe. "Die bekommen was Tolles hingestellt auf der Kosten der HBB", so Bührer.

Gegen eine Abstimmung war auch Stadtrat Rudolf Nenno von den Freien Wählern. "Es sind noch jede Menge Fragen offen." So fehlten noch viele Informationen seitens des Investors. Außerdem warf er die Frage auf, ob die Sanierung der Bücherei mit 5,6 Millionen Euro nicht "teurer gerechnet wurde", um dem Gemeinderat die Neukonzeption (5,7 Millionen) schmackhaft zu machen. Nenno regte die Einberufung einer "Einwohnerversammlung" an, um herauszufinden, ob die Bürger überhaupt eine neue Bücherei wünschten. Denn das bisherige Gebäude erfreue sich einer hohen Akzeptanz.

Edgar Schurr (SPD) betonte, ihn und seine Fraktion treibe vor allem die städtebauliche Seite um. "Das wird im Umkreis von 60 Kiometern was ganz Einmaliges sein." Positiv äußerte sich auch Helga Baur von den Grünen. "Wir sollten das Wagnis eingehen, was Neues zu machen." Zustimmung signalisierte auch Dirk Caroli (FDP). Die Verlagerung der Bibliothek sei die Voraussetzung für eine langfristige städtebauliche Verbesserung. Bernd Hezel (CDU) kritisierte die fehlende Aktualität der Planungsskizzen in der Vorlage. Auf dieser Basis könne er nicht zustimmen. Der Investor HBB müsse mehr Informationen, etwa zum Stand der Vermietung, und aktuelle Pläne vorliegen. Bürgermeister Bührer sagte, dass ein Vertreter der HBB nächste Woche im Gemeinderat Auskunft erteilen werde.

Ernst Reiser (Freie Wähler) monierte, der Gemeinderat habe den Neubau des Stadtarchivs schon vor längerer Zeit beschlossen. Erst, wenn hier ein Projektbeschluss gefasst werde, könne er einer neuen Bibliothek zustimmen. Er äußerte Sorge, dass das Stadtarchiv ansonsten nicht mehr gebaut wird. Auch hier widersprach Bührer. Hinsichtlich des Stadtarchivs werde derzeit eine Machbarkeitsstudie erstellt, die bis Sommer vorliege. Er zeigte sich zuversichtlich, dass beide Projekte finanziell gestemmt werden können. Die städtische Justiziarin Karin Feger wies Befürchtungen zurück, die Stadt bekäme Schwierigkeiten, wenn das Einkaufszentrum in Insolvenz gehen würde. Dies könne vertraglich abgesichert werden. Vorgesehen ist, die Bibliothek als Teileigentum in das "Forum" zu integrieren.

