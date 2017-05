VS-Villingen Milanstraße: Einbau der Asphaltdecke wird verschoben

Der für Freitagabend angekündigte Asphalteinbau in der Villinger Milanstraße ist abgesagt: Es ist zu nass.

Aufgrund der aktuellen und für den Nachmittag vorhergesagten anhaltenden Niederschläge muss der für heute Abend angekündigte Asphalteinbau in der Milanstraße abgesagt werden. Um den Haftkleber aufzubringen, muss der Untergrund trocken sein, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Einbautermin für die Asphaltdecke am Kreisverkehrsplatz verschiebt sich auf Juni. Über den neuen Termin wird rechtzeitig informiert. Am Montag, 22. Mai, wird die Asphaltbinderschicht inklusive Decke vom Kreisverkehrsplatz zur Bundesstraße 33 eingebaut. Voraussichtlich am Dienstag, 23. Mai, werden die Anbindungen an die B 33 und das Gewerbegebiet Vorderer Eckweg in beide Richtungen frei gegeben.