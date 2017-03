Villingen-Schwenningen Messing-Relief am Rathaus kündet vom Stadtjubiläum

Künstler und Handwerker bringen Relief \"ad filingas mansis\" am Villinger Rathaus an. Bei Abbau muss die Nordfassade gestrichen werden.

Ganz vorsichtig setzt Michael Senn den Diamantbohrer an und treibt ihn in die Fassade des Alten Rathauses in Villingen. Behutsam bohrt er ein Loch nach dem anderen, der er zuvor mit seinem Kollegen Klaus Kienzler mittels einer Schablone aufgezeichnet hat. Die beiden Mitarbeiter der Kunstschmiede Kreativ in Metall sind dabei den Schriftzug "ad filingas mansis" des Kölner Künstlers Philpp Goldbach an der Fassade anzubringen. Goldbach hat drei Reliefs für Tannheim, Villingen und Schwenningen geschaffen und ist mit seiner Idee als einer von drei Künstlern ausgewählt worden, das Stadtjubiläum künstlerisch umzusetzen. Philipp Goldbach hat sich intensiv mit dem Schriftbild der Kaiserurkunde auseinandergesetzt und die lateinischen Formeln der Ortsnamen für seine Kunstwerke ausgewählt. Er hat ein Modell in der alten Schrift karolingische Minuskel geschmiedet, dieses diente als Vorlage für Michael Senn, der dann drei vergrößerte Reliefs geschmiedet hat: ad Suuanningas mansum (Schwenningen), ad tanheim mansum (Tannheim) und ad filingas mansis (Villingen). "Diese Minuskel wirkt ja richtig exotisch und ist Schmuckschrift, in der es keine Versalien gibt, es ist also alles kleingeschrieben", erläutert Philipp Goldbach. Kaiser Ludwig der Fromme hatte 817 eine Urkunde anfertigen lassen, darin übertrug er dem jungen Kloster St. Gallen die Zins-,Tribut- und sonstigen Einnahmen aus 47 Hofgütern (damals Mansen genannt), die zuvor den lokalen Grafen zustanden. Erwähnt werden neben 25 anderen Orten "ad suuanningas" die Manse des Liubolt, "ad tanheim" die Manse des Tuato und "ad filingas" die Mansen des Wito und des Heimo.

Die Kuntwerke sind aus massivem Messing: "Das rostet nicht, sieht edel aus und hält ewig", erklärt Michael Senn, der ungefähr zwei Wochen an der Herstellung der Schriftzüge gearbeitet hat.

Am Tannheimer Rathaus prangt der Schriftzug bereits, in Villingen ist er gestern aufgehängt worden und heute folgt noch die Installation am Schwenninger Rathaus. "Hier in Villingen ist die Installation auf schwierigsten, da es einige Denkmalschutz-Auflagen gibt", berichtet Philipp Goldbach. So darf eben nur der Diamantbohrer verwendet werden und wenn das Kunstwerk hängt, muss mit Farbe alles nachgebessert werden. Teil der Wettbewerbsausschreibung war die Vorgabe, dass die Schriftzüge ein Jahr im öffentlichen Raum hängen und danach abgebaut werden. In Villingen müsste dann die gesamte Fassade zur Rathausgasse hin gestrichen werden, um jede Spur der Bohrlöcher zu tilgen.