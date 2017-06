Villingen-Schwenningen/Konstanz Messer-Attacke endet im Gefängnis

Ein 40-Jähriger ist vom Konstanzer Landgericht zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte im Dezember in einem Sportgeschäft Handschuhe gestohlen und anschließend mit einerm Messer einen Passanten verletzt, der ihn aufhalten wollte.

Wegen schweren räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung hat das Landgericht Konstanz einen 40-jährigen Mechaniker aus Villingen-Schwenningen zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Der seit zwei Jahrzehnten drogenabhängige Mann ließ im Dezember vorigen Jahres in einem Sportgeschäft in der Innenstadt ein paar Handschuhe mitgehen. Die stopfte er sich in den Ärmel seiner Jacke. Einem Mitarbeiter des Geschäfts war er bereits zuvor aufgefallen, weil er eine große, quadratische Einkaufstasche mit sich führte. Später stellte sich heraus, dass es sich um eine präparierte Tasche für Ladendiebstähle handelte. Als der Mitarbeiter den Dieb zur Rede stellte, öffnete der 40-Jährige die leere Tasche und beteuerte mehrmals, nichts gestohlen zu haben. Es kam zu einem Wortwechsel, in den sich ein 37-jähriger Passant einmischte. Während sich der Mitarbeiter und ein Kollege von dem immer aggressiver werdenden Ladendieb zurückzogen, begann der Passant, die Jacke des Diebes zu kontrollieren. "Der hat die Handschuhe im Ärmel!" rief ihm der eine Ladenmitarbeiter zu, während der andere das Geschehen mit einer Handykamera filmte.

Als der Angeklagte versuchte zu fliehen und dabei laut herumschrie, verfolgte ihn der Passant. Inzwischen muss der 40-Jährige das Messer gezogen haben. Beim Versuch, es ihm zu entwinden, wurde der 37-jährige Verfolger an einer Hand und am Oberschenkel verletzt. Daraufhin streckte er den Mann mit einem Faustschlag zu Boden und brach ihm dabei das Nasenbein. Im Gerichtssaal wurde das Handy-Video des Ladenmitarbeiters vorgeführt. Die direkte Auseinandersetzung zwischen Angeklagtem und Verfolger war darauf allerdings nicht zu sehen. Der 40-Jährige hatte die Tat aber bereits zuvor eingeräumt und behauptet: "Ich war bis oben voll mit Drogen." Er sei in Panik geraten, als die Männer ihn umringt hätten. Nach vielen Therapieversuchen und längeren drogenfreien Zeiten, in denen er seine Familie mit redlicher Arbeit ernährt habe, sei er stets rückfällig geworden. So auch zwei Monate vor der Tat. Am Morgen des fraglichen Tages habe er knapp zwei Dutzend psychisch wirksame Tabletten auf einmal geschluckt. "Ich konnte mich kaum mehr auf den Beinen halten", sagte er. Er sei nicht mehr er selbst gewesen, als er das Messer zog, sagte er zu dem Passanten, der als Zeuge über den für ihn traumatischen Vorfall berichtete. Verzeihen wollte er dem drogensüchtigen Messerstecher nicht. Er habe eine Narbe zurückbehalten und leide jetzt unter Depressionen, erklärte er. Ein Sachverständiger schätzte die Erfolgsaussichten für eine weitere Therapie gering ein. Auch sei der Mann nicht so berauscht gewesen, wie er angegeben hatte, was man auf dem Video sehen konnte. Deshalb traf ihn jetzt die volle Härte des Gesetzes. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.