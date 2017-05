vor 1 Stunde Redaktion VS-Schwenningen Mehrere Verkehrsschilder von Baustelle am Marktplatz gestohlen

In der vergangenen Woche haben Unbekannte mehrmals Verkehrsschilder von der Baustelle am Marktplatz in Schwenningen gestohlen. Inzwischen beläuft sich der Schaden auf mehrere hundert Euro.