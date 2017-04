Villingen-Schwenningen Mehr Besucher beim Tag "All Inklusiv" wären schön gewesen

Umfangreiches Programm für Menschen mit und ohne Handicap im Jugendhaus K3 mit dem Ziel, Berührungsängste abzubauen.

Villingen-Schwenningen (sgn) Wie es scheint, haben die Menschen mit Handicap weitaus weniger Berührungsängste im Alltag, als die Menschen ohne Handicap. Bedeutet das Wort "Inklusion" eine Hemmschwelle? Man könnte es fast meinen. Nachdem zwar der Tag "All Inklusiv" im Jugendhaus K3 stärker frequentiert war als im Jahr vorher, hätten es aber unterm Strich etliche Besucher mehr sein dürfen. Denn die Organisatoren hatten sich viel Mühe gegeben und dabei auch für Jugendliche allgemein ein tolles Programm zusammengestellt. Und anders als über Berührungsängste konnten sich die Mitglieder der beteiligten Institutionen die mangelnde Resonanz von "normalen" Jugendlichen nicht erklären. Wobei etwas Neues ja auch meistens ein paar Jahre Zeit benötigt, sich zu etablieren.

Nichtsdestotrotz herrschte im K3 und im Innenhof am vergangenen Samstag eine lockere, ausgelassen-fröhliche Atmosphäre – Sommerfestatmosphäre eben. "All Inklusiv" ist eine Nachfolgeveranstaltung aus der aufgelösten "Respect yourself"-Reihe und fand zum zweiten Mal statt. An der Organisation sind acht Institutionen in Form einer Arbeitsgruppe beteiligt: Das Landratsamt, das städtische Jugend- und Kulturzentrum K3, die Evangelische Jugend des Kirchenbezirks Villingen, das Jugendhaus Bohrturm in Bad Dürrheim, die Carl-Orff-Schule, die Christy-Brown-Schule, die Stiftung Liebenau, das Diakonische Werk und der Verein Mittendrin. Die Veranstaltung wird finanziell durch die Aktion Mensch unterstützt. Schirmherr ist Landrat Hinterseh und auch OB Kubon schaute vorbei.

Ein üppiges Progamm führte durch den Tag. Im Rollyparcour konnten Gesunde ihre Geschicklichkeit auf zwei Rädern unter Beweis stellen. Runde um Runde wurde da hochvergnügt gedreht. Hoch hinaus – aber zwar wirklich so was von hoch hinaus – ging es beim dem "Snake-Tree-Team" der evangelischen Jugend. Wer nicht selbst an den Balken emporklettern konnte, erlebte mit Unterstützung des Seilzuges einen Ausflug in ungeahnte Höhen. Ein Hip-hop- und Stockkampf-Workshop rundeten das Programm ab. Eine 20 Meter Bretterwand ließen der künstlerischen Graffity-Performance Raum und mit der Cajon-Gruppe wurde getrommelt was das Zeug hielt. Die Party am Abend gestalteten die DJs Roc Hound und Black Tro.

Es war ein rundum toller Tag, bei dem das Grillwurst-Einerlei von gegrillten Hamburgern in leckeren Variationen abgelöst wurde. Brigitte Brodbeck (Landratsamt), Bettina Rast (Christy-Brown-Schule) und alle anderen hoffen, dass nächstes Jahr das Echo größer sein wird.