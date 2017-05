Villingen-Schwenningen Meckergilde sucht festes Domizil

Finanzielle Herausforderungen beim Villinger Fastnachtsverein thematisiert

Bei der Meckergilde geht es auf und ab. Der Verein hatte in den vergangenen eineinhalb Jahren einiges wegzustecken. Finanziell hat die Meckergilde ein Minus von knapp 2300 Euro wegen der Neuanschaffung von Häsern zu bewältigen. Weiter musste ein Stromaggregat angeschafft werden und es galt den Fahnenwagen instand zu halten. Das wenig zufriedenstellende vergangene Jahr wurde bei der Jahreshauptversammlung am Samstag offen durchdiskutiert. Thematisiert wurde dabei auch die Absage der Meckergilde am Zähringertreffen. Ursprünglich war der Meckergilde ein Standort am Osianderplatz zugesagt worden, der später auf den Beginn der Umzugsstrecke in der Niederen Straße verlagert wurde. Aufgrund des absehbar zu geringen Umsatzes traf der Meckergilden-Vorstand die Entscheidung, die Teilnahme abzusagen. Die Meckergilde hätte einen finanziellen Verlust – wie ihn andere Vereine hinnehmen mussten – nicht verkraften können, erklärte Weidinger. Er sehe die Entscheidung dadurch bestätigt, dass in der Niederen Straße nach dem Umzug "absolut tote Hose" war.

Mit dem Verkauf der Bertholdshöhe an eine Investorgruppe und aufgrund organisatorischer Probleme konnte das dort geplante Sommerfest nicht stattfinden. Die Halle für die Wagen wurde wegen Eigenbedarf gekündigt. Eine Platz auf dem Kasernengelände war ebenfalls nicht von Dauer. Jetzt muss eine langfristige Lösung her. Es gebe eine Chance, so Weidinger. Die Zusage hänge von einer hieb- und stichfesten Finanzierung ab. Hierfür befinde sich der Verein gegenwärtig in Gesprächen mit der Volksbank bezüglich eines Crowdfundings. Genaueres werde sich Ende Mai ergeben. Martin Weidinger wurde als Zunftmeister wieder gewählt, ebenso Dominik Belikan als Schriftführer. Zunächst für ein Jahr auf Probe kommen neu in den Beirat Elke Weidinger (Wagenbau) und Axel Kasprzak als zweiter Schriftführer. Geehrt wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft Irma Weidinger, Theodor Streit, Horst Schätzle und Peter Mattern. Seit 40 Jahren sind Alfons Nagel und Ingrid Schumm dabei. Inge Else und Norman Schätzle bringen es auf 30 Jahre.