Villingen-Schwenningen "Massive Verbesserungen" und 50 Millionen Euro Investitionen beim Breitband

Stadt Villingen-Schwenningen setzt eingeschlagenen Weg fort. Zweckverband soll sich weiter um die Zukunftstechnologie kümmern.

Eine Herkulesaufgabe bewältigt der Zweckverband Breitbandversorgung derzeit. Dessen Geschäftsführer Jochen Cabanis informierte Gemeinderäte im Technischen Ausschuss. Dabei wurde klar, dass die Stadt Villingen-Schwenningen den eingeschlagenen Weg fortsetzen möchte.

Allein 50 Millionen Euro werden in diesem Jahr für Glasfaseranschlüsse verbaut, berichtet Cabanis. Die Investitionen sind Voraussetzungen für das schnelle Internet. Das Schwenninger Industriegebiet Ost sei so gut wie fertig, im neuen Gewerbegebiet Salzgrube sowie im Zentralbereich sind „wir gut unterwegs". Wichtig sind die Anschlüsse hier vor allem für die prominenten Firmen, das Klinikum und die Leitzentrale. Rietheim, Villingen Süd und Marbach seien in Vorbereitung. Alle drei Projekte sollen noch 2017 begonnen werden. Durchschnittlich liegt das Interesse von Bürgern und Firmen, an einen Glasfaser-Anschluss zu gelangen bei über 50 Prozent, bei 72 Prozent sogar in Herzogenweiler – "das ist Rekord".

Grundsätzlich wurde die Diskussion dann doch noch, weil ein Gutachten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), kurz KGSt-Gutachten genannt, der Stadt einen anderen Weg vorschlägt. Mache es Sinn den Ausbau zu bremsen, wollte Edgar Schurr (SPD) wissen. Das Gutachten schlage ja nicht vor, den Breitbandausbau zu strecken, sondern ihn ganz zu kappen, schlug Renate Breuning (CDU) in dieselbe Kerbe. Es seien genug Private unterwegs, die das übernehmen könnten, so die Gutachter. Von einem solchen Vorgehen riet Bau-Bürgermeister Detlev Bührer ab. Der Zweckverband müsse eine Kostendeckung erreichen und "etwas verdienen", um die Kosten wieder "reinzubringen".