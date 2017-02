Maschgere in der Haslachschule

Närrische Schüler stellen Kostüme vor

Das Fasnets-Fieber greift auch unter den Schülern der Haslachschule um sich. Besonders schön war dies am Montag zu sehen, als zum ersten Mal an der Schule ein Maschgere-Lauf stattfand. Fast 20 Kinder führten ihre Kostüme der Villinger Fasnet den staunenden Mitschülern vor. Drei Alt-Villingerinnen (Bild) durften bewundert werden sowie drei Stachis, zwei Katzen und ein Katzenpolizist. Neun Glonkis trommelten zum Einzug in die Turnhalle. Frederike Ries (links), Betreuerin im Ganztagsbereich der Schule, hatte die Idee für den Mäschgerle-Lauf und informierte während der Vorführung über die Kostüme und die damit verbundenen Traditionen. Zum Schluss schunkelte und sang die ganze Halle. Bild: Haslachschule