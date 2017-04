VillingenSchwenningen Marktbummel: Selbstgemachte Antipasti von der Alb

Der gelernte Zerspanungsmechaniker Lars Völke verkauft seit fünf Jahren italienische Spezialitäten. Seit Februar auch auf dem Wochenmarkt in Villingen.

Seit Februar findet man den Stand „Casa Antipasti“ von Lars Völke direkt platziert unter dem Turm des Münsters. Von Wehingen kommt er jeden Samstag nach Villingen, um seine selbst gemachten Antipastispezialitäten anzubieten. Eingelegte Artischocken, Zucchini, Pinienkerne in Basilikumpaste, getrocknete Tomaten mit Sardellencreme, die Auswahl bei Lars Völke ist groß. Seit 2012 ist er mit seinem Stand schon auf dem Markt in Wehingen vertreten, hier lebt und arbeitet er, als Zerspanungsmechaniker in der Metallindustrie.

Wie kommt ein Metallarbeiter zu Antipasti? Lars Völke hat ursprünglich Koch gelernt, in Baden-Baden, hier auch in der „gehobenen Gastronomie“ gearbeitet, wie er erzählt. Hier lernte er seine Frau kennen, Tochter von nach Deutschland ausgewanderten Italienern, die noch heute in Wehingen leben. Durch sie habe er „die italienische Küche kennen und lieben gelernt“, wie er berichtet. Als er mit seiner Frau nach Wehingen zog, fand er keine ihm mehr genehme Anstellung als Koch und so folgte eine Umschulung zum Metaller.

Da er über die familiären Beziehungen viel mit Italien zu tun hatte, tat sich für ihn auch kulinarisch eine neue Welt auf. Dazu kam er an alte Familienrezepte für die Zubereitung von Antipasti.

„Irgendwann merkte ich, dass mir das Kochen fehlt. Also habe ich damit wieder angefangen, in Eigenregie“, beschreibt er den Beginn seiner Antipastiproduktion für den Markt. Das, was er dazu verwendet, ist, so versichert er, qualitativ hochwertiges Gemüse und dazu Olivenöl, das er aus einer Ölmühle in Bari bezieht, wohin die Familie Kontakte pflegt. Dabei verzichtet er auf Konservierungsmittel, vertraut auf die von ihm gelernte Handwerkskunst bei der Herstellung seiner Ware.

Zudem hat Lars Völke auch luftgetrocknete Salami in verschiedenen Geschmacksrichtungen, mit Walnüssen oder schwarzem Trüffel sowie Pesto und Olivenöl aus Bari im Angebot. Die kommen zwar nicht aus seiner eigenen Herstellung, doch Lars Völke versichert: „Wer diese Produkte mal probiert hat weiß, warum ich davon so begeistert bin“.

Gemüse (zum Beispiel Paprika, Zucchini oder Zwiebeln) in dünne Scheiben geschnitten mit wenig Öl anbraten bis es angebräunt ist, mit Essig ablöschen. Knoblauch in feine Scheiben anbraten. Das Gemüse in Gläser mit Schraubverschluss einlegen, abwechselnd in Schichten mit getrocknete Salbeiblätter sowie Kräuter eigenen Wunsches (Achtung, keine frischen Kräuter). Bis zwei Zentimeter unterhalb des Randes auffüllen, zuoberst einen halben Teelöffel Salz. In einem Topf Olivenöl auf circa 90 Grad erhitzen, das Öl in die Gläser füllen, zuschrauben. Aufrecht lagern.