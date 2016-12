Villingen-Schwenningen Marian Lewicki ist nicht vergessen

Vor bald 75 Jahren wurde der polnische Zwangsarbeiter Marian Lewicki von den Nazis wegen der Liebesbeziehung zu einer Villingerin ermordet. Das Gedenken an diese tragische Geschichte erfährt neuen Auftrieb durch ein Theaterstück

Am 5. März 2017 ist es 75 Jahre her, dass die Nationalsozialisten den polnischen Zwangsarbeiter Marian Lewicki wegen seiner Liebesbeziehung zu einer jungen Villingerin an einer Eiche im Gewann Tannenhörnle bei Pfaffenweiler mit dem Strang hingerichtet haben. Erst seit 1988 erinnert ein Sühnekreuz an das tragische Schicksal des ermordeten Polen. Initiatoren waren damals Werner Huger, Ehrenmitglied des Geschichts- und Heimatvereins und der frühere Leiter des staatlichen Forstamtes, Wolf Hockenjos. Jetzt bekommt das Gedenken an diese tragische Geschichte neuen Auftrieb: Dietmar Schlau schreibt ein Stück, das im Rollmopstheater aufgeführt wird und Stadtarchivar Heinrich Maulhardt bereitet eine städtische Gedenkfeier vor. Treibende Kraft hinter den Aktivitäten ist der pensionierte Lehrer Hans-Jürgen Petrasek, den die Geschichte von Marian Lewicki seit vielen Jahren nicht mehr loslässt.