VS-Marbach Marbacher Feuerwehrleute ziehen sich erstmals in eigener Umkleide um

Marbacher Feuerwehrleute ziehen sich erstmals in eigener Umkleide um

Die Marbacher Feuerwehr hat endlich ihr Ziel erreicht: Nach zehn Jahren Diskussion, einem Jahr Bauzeit und Investitionsvolumen von über 60 000 Euro hat sie einen neuen Umkleideraum. Damit hat ein lebensgefährlicher Missstand ein Ende.

"Was lange währt, wird endlich gut", in diesem Punkt sind sich die Marbacher Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple und der Feuerwehr-Abteilungskommandant Roland Jaschke bei der Einweihungsfeier einig.

Die Feuerwehrleute riskieren ihr Leben für die Allgemeinheit und haben keine Umkleide? Nein, die Marbacher Abteilung mit über 20 Mann war eine spartanische Lebensweise gewohnt. Das Umziehen für die Einsätze erfolgte bislang in der Fahrzeughalle.

"Zwischen den Spinden und den Einsatzfahrzeugen war so etwa einen halben Meter Platz. Insbesondere beim Ausrücken der Fahrzeuge konnte es für die Kameraden schon gefährlich werden", blickt der stellvertretende Abteilungskommandant Florian Simon zurück. Nun genießen die Abteilungsmitglieder mit ihren 30 Spinden auf knapp 30 Quadratmetern Platz endlich Beinfreiheit.

Ganz ohne Eigenleistung ging es bei der Sanierung des Raumes im Gerätehaus aber nicht. 300 Stunden an ehrenamtlicher Arbeit leisteten vor allem Peter Stehle, Adolf Weißhaar und Josef Würstl von der Altersmannschaft. Alles unter der Koordination und unter Hauptlastenträger Tobias Simon, der als inoffizieller Bauleiter fungierte. Simon hatte auch die Ehre, das Band bei der Eröffnung mit durchzuschneiden.

Die Vorgeschichte liest sich zäh. 2007 machte eine neue EU-Verordnung dem Schlachthaus, im Gerätehaus zwischen dem Geräteraum und Fahrzeughalle gelegen, endgültig den Gar aus. Ohnehin gingen die Zahlen der vorgenommenen Schlachtungen kontinuierlich zurück.

Bereits ein Jahr später äußert die Abteilung Interesse an dem leerstehenden und sanierungsbedürftigem Raum. Als Zeichen des guten Willens stellt der Ortschaftsrat die ersten 5000 Euro im Vermögenshaushalt ein. Der Rückschlag erfolgte 2012, als trotz intensiver Bestandsaufnahme die Nutzungsänderung per Aufnahme in den Feuerwehrbedarfsplan vom Gemeinderat abgelehnt wurde.

Die Wende erfolgte 2014 bei einer Begehung des Objekts durch das Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau sowie das Baurechtsamt. Aber: Auf der Kostenliste stehen 50 000 Euro. Als der ehemalige Stadtkommandant Markus Heinzelmann 30 000 Euro aus dem Feuerwehrbudget organisiert, kommt Bewegung in die Sache.