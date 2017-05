Villingen-Schwenningen Marbacher Eishockey-Stars auf der großen WM-Bühne  mit Video-Botschaft

Zwei gebürtige Villinger geben bei der Eishockey-WM Vollgas. Dennis und Yannic Seidenberg sind Leistungsträger ihrer Mannschaft. Im kurzen Statement grüßt Dennis die Fans im Schwarzwald.

Bei der Eishockey-WM in Köln geben derzeit auch zwei gebürtige Villinger so richtig Vollgas. Dennis und Yannic Seidenberg, beide aus Marbach stammend, gehören zu den Leistungsträgern der Nationalmannschaft. Der 35-jährige Dennis Seidenberg, der auch schon die begehrte Stanley-Cup-Trophäe in der nordamerikanischen NHL gewinnen könnte, führte die Mannschaft bereits zwei Mal als Kapitän aufs Eis.



Der kleinere Bruder Yannic ist im Spiel gegen Russland ebenfalls mit vollem Einsatz dabei. Der WM-Auftakt verlief bereits zufriedenstellend. Nach dem hart erkämpften Sieg im ersten Spiel gegen die USA folgten zwar zwei Niederlagen gegen die Top-Favoriten aus Schweden und Russland. Doch nun folgen die Spiele gegen die Mannschaften auf Augenhöhe. Zu sehen Mittwochabend ab 20 Uhr auf Sport 1 gegen die Slowakei.