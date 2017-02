Mann bei Überfall in Bad Dürrheim verletzt

Bei einem brutalen Überfall am Dienstagabend wurde ein Mann in Bad Dürrheim erheblich verletzt. Dank eines geistesgegenwärtigen Zeugen, der den Täter erfolgte, konnte die Polizei den Täter festnehmen

Es war am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr, als ein blutüberströmter und desorientierter Mann in der Friedrichstraße umherirrte. Ein aufmerksamer Autofahrer sprach ihn an und der blutende Mann berichtete, er sei soeben von einem Mann mit Schussswafffe überfallen und geschlagen worden. Geistesgegenwärtig informierte der Autofahrer die Polizei und nahm die Verfolgung des Verdächtigen auf. Dank des Hinweises des Autofahrers konnte die Polizei, die mit einem Goßaufgebot anrückte, den Tatverdächtigen vor dem Gasthaus Engel festnehmen. Bei der Suche nach der Tatwaffen entdeckte die Polizei zwar keine Pistole, aber in einer Mülltonne einen Schlagstock. Das Opfer wurde zur Behandlung ins Klinikum gebracht. Die Kripo ermittelt weiter in der Sache.