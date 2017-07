Villingen-Schwenningen Mann (25) hantiert mit Schreckschuss-Pistole

Schütze zwischen Villingen und Schwenningen von Polizei kontrolliert. Verfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Passanten meldeten am Sonntag gegen 15.15 Uhr eine Person neben der Bundesstraße 33, die mit einer Faustfeuerwaffe hantieren und herumschießen würde. Die Beamten des Polizeireviers Schwenningen konnten auf dem Radweg zwischen Zollhaus und Marbach einen 25-Jährigen kontrollieren. In seinem Rucksack führte der junge Mann eine Schreckschusspistole mit. Er muss sich jetzt in einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten, heißt es im Polizeibericht.