VS-Villingen Malteser erhalten Lob von oben  Aber es steht auch ein Kraftakt an

Malteser erhalten Lob von oben – Aber es steht auch ein Kraftakt an

Der Malteser Hilfsdienst in Villingen ist höchst aktiv. Dafür gibt es jetzt Lob von der Diözesanleiterin. Aber es gibt auch Herausforderungen, denn die Aufgaben nehmen zu und das Gebäude in der Landwattenstraße muss renoviert werden.

Prall gefüllt mit zum Teil besonders erfreulichen Tagesordnungspunkten war die Jahreshauptversammlung beim Malteser Hilfsdienst in Villingen. Diözesanleiterin Spies von Büllesheim aus Freiburg sagte, dass es ihr immer ein Vergnügen sei, solch aktive Gruppen zu erleben und vor allem auch in so viele junge Gesichter blicken zu dürfen.

Angelika Zimmermann, Sven Lebeau und Dorothea Riegger wurden als Delegierte für die Diözesanversammlung benannt; als Helfervertreter wurden Patrick Sonntag und Sven Lebeau gewählt. Stadtbeauftragter Michael Fritzer überreichte Sven Lebeau, Patrick Sonntag und Angelika Zimmermann nach erfolgreichem Abschluss des Sanitätshelferlehrgangs den Piepser als Zeichen für die Aufnahme in die aktive Einheit des Bevölkerungsschutzes.

Fritzer verwies in der Versammlung auf wachsende Aufgaben. Eine weitere bevorstehende Herausforderung bestehe im räumlichen Bereich. Das Gebäude in der Landwattenstraße bedürfe erheblicher Umbaumaßnahmen. Das Dach sei undicht und Ausbildungsraum, Küche und Telefonanlage müssen renoviert werden. Dies erfordere einen erheblichen finanziellen Kraftakt in nächster Zeit.

Manfred Pfeffinger erhielt von der Diözesanleiterin die Urkunde als Referent für das soziale Ehrenamt ausgehändigt. Pfeffinger war jahrelang im Landratsamt in leitender Position für den Kontakt zu den Rettungsdiensten zuständig. Im Ruhestand engagiert er sich zunehmend als aktiver Malteser in der Koordination im Geschäftsbereich soziales Ehrenamt und als Unterstützung des Stadtbeauftragten Fritzer.

Ein herausragender Punkt bei der Versammlung war die Verleihung der Landesehrennadel durch Landrat Hinterseh im Auftrag von Ministerpräsident Winfried Kretschmann an Jürgen Riegger für sein außergewöhnliches Engagement.

Im Anschluss daran erfolgten die Berichte aus den einzelnen Abteilungen. Katharina Beisswenger gab einen Überblick über die Breitenausbildung. Dabei zeige sich, dass gerade Firmen derartige Kurse tagsüber nachfragen, hierfür aber noch weitere Ausbilder fehlten. Positiv sei die Anschaffung zweier neuer Erste-Hilfe-Puppen, sodass auch zeitgleich interne wie externe Kurse möglich seien.

Beate Fetzer stellte die sozialpflegerischen Ausbildungskurse vor. Hierzu gehören die Kurse im Grund- und Aufbaumodul als Betreuungsassistenz zur Alltagsbegleitung von pflegebedürftigen Menschen und die Schwesternhelferinnen-/Pflegediensthelfer-Ausbildung. Dabei handelt es sich um zertifizierte Ausbildungen, die durch die Agentur für Arbeit förderbar sind, um dem allgemeinen Pflegenotstand entgegen zu wirken.

Geschäftsführer Bernd Sakschewski berichtete über den Schulsanitätsdienst, der bislang von jungen Menschen im freiwilligen sozialen Jahr (FSJ) geleistet wurde, nun aber hauptamtlich geleitet und durch FSJler unterstützt werde, um Kontinuität zu wahren. Derzeit werden 13 Schulen betreut. Des Weiteren gehören der Schülerfahrdienst und im Bereich Tuttlingen der hausärztliche Fahrdienst mit zu den Aufgabenfeldern der Malteser.

Zugführer Jürgen Riegger berichtete mittels einem Bildervortrag über die Aktivitäten beim Bevölkerungsschutz. Dazu gehörten auch die Teilnahme am Blaulichttag des Landratsamtes, bei dem sich alle Rettungsdienste vorstellten und die Teilnahme an Übungen der Rettungshundestaffel.

Mit den Helfern des Rot-Kreuz-Kreisverbands Donaueschingen bilden die Malteser seit 2008 die zweite Einsatzeinheit für den Schwarzwald-Baar-Kreis im regionalen Katastrophenschutz mit etwa 60 Helfern. Sie stellen hierbei den Behandlungsplatz 25, eine Zelt-Einrichtung mit vorgegebenen Strukturen, die es ermöglicht, im Katastrophenfall innerhalb einer Stunde 25 Personen notfallmedizinisch und sanitätsdienstlich so zu betreuen, dass diese in Krankenhäuser eingeliefert werden können. Zusätzlich werden auch Übungen gemeinsam mit der Bundespolizei und dem Technischen Hilfswerk Donaueschingen für spezielle Lagen wie Amok und Terror abgehalten.

Isabell Sapski stellte als seit Februar bestellte hauptamtliche Koordinatorin die Aufgaben im Bereich der Integrationsarbeit und Flüchtlingshilfe vor.

Mitglieder gesucht

Die zunehmenden Aufgaben in den verschiedensten Bereichen erfordern wiederum neue Kräfte. Sowohl im ehrenamtlichen Bereich als auch im Fahrdienst werden daher in der Ortsgruppe Villingen noch neue Mitglieder gesucht. Kontakt über Geschäftsführer Bernd Sakschewski, 07721/22222.