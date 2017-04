Villingen-Schwenningen Malermeister Peter Sunderer hört nach 50 Jahren auf

Peter Sunderer ist Handwerker mit Leib und Seele. Jetzt gibt er sein Geschäft in Villingen auf. Einen Nachfolger wollte er nicht

Gerade hat Peter Sunderer noch die Sandsteinleisten an seinem Haus auf Vordermann gebracht, da setzt er sich kurze Zeit später auf den Stuhl im Wohnzimmer und sagt: "Als Maler", sagt er, "muss man heutzutage auch Gipsarbeiten erledigen und Fliesen austauschen können."

Am 3. April 1967 hat Peter Sunderer in Unterkirnach seinen Malerbetrieb eröffnet. 50 Jahre später wird er in Villingen seine kleine Werkstatt hinter dem Haus schließen. Sunderer ist 75 Jahre alt, eigentlich hätte er schon die letzten zehn Jahre nicht mehr arbeiten müssen – "ich hatte immer genug Einkommen" – aber er wollte die vielen Stammkunden nicht hängen lassen. Einen Nachfolger hat er nicht gesucht. Die Werkstatt – rund 80 Quadratmeter groß – sei zu klein. Außerdem grenzt sie direkt an das Wohnhaus. Würde dort jemand anderes täglich ein und ausgehen, für Sunderer wäre das nichts. Er hat schon genug erlebt.

Er ist in der achten Klasse, da schickt ihn die Mutter in den Hochschwarzwald. "Wir waren fünf Kinder und arm. Ein Esser weniger war Gold wert." Ein Jahr arbeitet er als Hütejunge, dann wird er in eine Lehre zum Fliesenleger gesteckt. "Eine Schinderei", sagt er, sieht einen Maler, der die Türen streicht und denkt: "Das will ich machen." Mit dem Meisterbrief in der Tasche macht er sich selbstständig. Denkt: "Geld hab ich keins, ich kann nichts verlieren." 1986 zieht er nach Villingen. Auch heute würde er noch jedem empfehlen, sich als Handwerker selbstständig zu machen – "Ich habe es nie bereut" – hat nur einen Überlebenstipp: "Auf dem Boden bleiben, nicht zu schnell zu groß werden wollen."

Sunderer war meist Einzelkämpfer. Es gab Zeiten, da hatte er einen oder zwei Mitarbeiter. Aber: "Gute Leute zu bekommen ist nicht einfach." Da blieb er irgendwann lieber allein. "Manchmal", sagt er, "war es schon hart." Bei eisigen Temperaturen hat er vor Jahren den Glockenstuhl der Johanneskirche gestrichen. "Ach was streichen", sagt er, "das war schon mehr schmieren, die Farbe hat schon Schlieren gezogen." Beinahe visionär hat er das Spathelf-Haus in der Kalkofenstraße 1967 in rot gestrichen. Der Anstrich besteht bis heute.