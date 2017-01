Villingen-Schwenningen Mahnwache auf dem Münsterplatz: Gedenken an Euthanasie-Opfer

Die 45. Mahnwache der Vereins Pro Stolpersteine Villingen-Schwenningen findet am Sonntag, 8. Januar, um 19 Uhr auf dem Münsterplatz in Villingen statt und steht unter dem Thema: "Ein Blick zurück ins Graue(n): NS-Euthanasieopfer aus Villingen".

Heinrich Schidelko wird zusammen mit zwei Abiturientinnen des St. Ursula-Gymnasiums diese Mahnwache gestalten. Die beiden Schülerinnen haben in einem Schulprojekt das Schicksal der beiden Schwestern Pauline und Hedwig B. recherchiert. Zwei Lebensgeschichten, rekonstruiert auf der Basis der Krankenakten, stehen stellvertretend für etwa 70 000 psychisch Kranke und geistig Behinderte, davon mehr als 40 aus Villingen-Schwenningen.

Pauline wird im Mai 1899 geboren. Ein gutes Jahr später, im Juli 1900, kommt ihre Schwester Hedwig hier in Villingen zur Welt. Der Beruf des Vaters ist erst Metzger; dann Viehhändler und zuletzt Gastwirt. Mehr ist über die Lebensverhältnisse der Familie nicht zu erfahren. Die beiden Sie sind 41 und 42 Jahre alt, als sie mit 73 weiteren Patientinnen nach Grafeneck deportiert werden. Noch an diesem Tage werden Pauline und Hedwig B. in der Gaskammer von Grafeneck getötet, eingeäschert und vergessen. In einer Gedenkminute werden bei der Mahnwache alle Namen der Euthanasie-Opfer verlesen.