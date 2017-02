VS-Villingen Live-Blog: Der Fasnet-Montag in VS-Villingen

Am Fasnetmontag, dem Haupttag der Villinger Fasnet, berichtet der SÜDKURIER hier aktuell vom närrischen Treiben im Villinger Städtle und im SÜDKURIER-Stüble. Los geht's um 9 Uhr mit dem Livestream vom Historischen Umzug!

Ab 9 Uhr übertragen wir hier den Historischen Umzug der Narrozunft. Nach dem Stream können sie das Video hier auch gleich in voller Länge noch einmal anschauen.Die Fasnetsuche der Glonkigilde entwickelt sich immer mehr zu einem Anziehungspunkt der Villinger Fasnet: Tausende Menschen standen am Sonntag dichtgedrängt in der Bickenstraße bis weit über das Kreuz hinaus und bejubeln die vielen Züge und Gruppen der Glonkis. Höhepunkt war das spektakuläre Feuerwerk. Alle Infos und Bilder gibt's hier. Die Fasnet-Eröffnung im Romäusturm in Villingen war wieder ein großes Spektakel. Der Kater Miau bekam sogar Personenschutz. Alle Infos und Bilder zur Katerbefreiung gibt's hier. Strahlender Sonnenschein und tolle Gruppen begeistern am Donnerstagnachmittag tausende Zuschauer und Hästräger beim Kinderumzug. Alle Infos und Bilder!