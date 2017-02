VillingenSchwenningen Lionsclub zeigt ein blinkendes Herz fürs Kinderhospiz

"Ein Herz für Maria" soll den Bau und später der Betrieb des Kinder- und Jugendhospizes im Stadtbezirk VS-Schwenningen unterstützen

Villingen-Schwenningen (in) Mit einer Aktion "Ein Herz für Maria" will der Lionsclub VS-Mitte ab sofort den Bau und den Betrieb des von Maria Noce geplanten Kinder- und Jugendhospizes unterstützen. Jetzt hatte man die Initiatorin Maria Noce eingeladen und sie gebeten, ihr Projekt Sternschnuppe den Mitgliedern vorzustellen. Mit roten Blinkherzen, die von der Sparkasse Schwarzwald-Baar gesponsort werden und die jedermann gegen eine kleine Spende erwerben kann, will man jetzt zusätzlich auf dieses wichtige Anliegen aufmerksam machen.

Hatte man bereits im vergangenen Jahr die Erlöse aus einer Veranstaltung mit dem Zauberkünstler Jörg Alexander der guten Sache zur Verfügung gestellt, so sieht Lions-Präsident Christoph Jung in der jüngsten Vorstellung der Blinkherzen den Startschuss für eine dauerhafte Unterstützung des Hospizes, das für einen geordneten Betrieb jährlich etwa eine Million Euro benötigt. Bereits jetzt wirft die von Lionsclub-Mitglied Georg Krachenfels nach Villingen geholte Veranstaltung Nightgroove, die Ende April stattfinden soll, ihre ersten positiven Schatten voraus. Bei dieser langen Nacht der Livemusik sollen zusätzlich Spenden für soziale Zwecke, unter anderem auch für das Projekt Sternschnuppe, gesammelt werden. Die Blinkherzen, die einen als Unterstützer des Hospiz ausweisen, gibt es bereits im Vorfeld der Veranstaltung. Beim verkaufsoffenen Sonntag am 26. März planen die Lions VS-Mitte einen Verkaufsstand in der Fußgängerzone an dem die Herzen gegen eine nach oben nicht begrenzte Spende erhältlich sein werden.