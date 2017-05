Villingen Lions-Club Schwenningen hilft Teeniemüttern

6010-Euro-Spende für Küche in der Wohngemeinschaft der Prokids-Stiftung

Villingen-Schwneningen (sk) Der Präsident des Lions-Clubs Schwenningen, Steffen Feuerstacke, übergab einen Spendenscheck in Höhe von 6010 Euro an die Prokids-Stiftung, vertreten durch ihren Vorsitzenden Joachim Spitz. Begleitet wurde Feuerstacke durch fünf Lions-Mitglieder. Joachim Spitz nahm den symbolischen Scheck in Gegenwart seiner Frau und zweier Teenie-Müttern nebst ihren Kindern der Wohngemeinschaft entgegen.

Aufgekommen war die Idee der Spende durch die vielen Presseberichte über dieses Prokids-Stiftungs-Projekt und seinen Hauptmentor Joachim Spitz. Der Lions-Vorstand suchte Projekte in der Region, die förderungswürdig sind. So wurde der Vorstandsbeschluss in einer Sitzung des Lions-Clubs Schwenningen von den anwesenden Mitgliedern verabschiedet. Nicht nur beim Ortstermin herrschte Leben in der Teenie-Mütter-Wohngemeinschaft in Schwenningen. Seit dem 1. Februar stellt die Stiftung jungen, schwangeren Frauen sowie Müttern mit Kindern in Notsituationen die Wohngemeinschaft zur Verfügung. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und der Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen.

Bis zu drei Frauen samt Kindern finden hier Platz. In einem vierten Zimmer soll zunächst eine BA-Studentin der Sozialpädagogik unterkommen, um den Müttern den Einstieg in die Wohngemeinschaft zu erleichtern. „Was gebe es Sinnvolleres, als anderen Menschen zu helfen, ihr Leben in den Griff zu bekommen und Verantwortung für sich und das Kind zu übernehmen“, war eines der Statements anlässlich der Einweihungsfeier Ende Januar.

Dem wollte sich der Lions-Club Schwenningen anschließen. Die Gemeinschaftsküche in diesem Projekt war das Projekt, das mit insgesamt 6010 Euro gefördert wird. Es war toll zu sehen, wie sich die jungen Mütter, die teilweise schwere Schicksale hinter sich haben, erstens über die Scheckübergabe freuten und zweitens, mit welcher Mühe und Begeisterung sie den anwesenden Gästen einen Imbiss selbst zubereitet hatten. Die Spende an die Teenie-Mütter-WG ist eines von vielen Projekten, welches der Lions-Club Schwenningen aus Einnahmen des jährlichen Weihnachtskalenders und weiteren Projekten finanziert.