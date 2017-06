Villingen-Schwenningen Lieber illegal oder lebensgefährlich?  Radfahrer im Notwehrmodus

Radfahren in Villingen-Schwenningen: Warum gefährlicher Straßenverkehr Gerhard Paul zu regelwidrigem Verhalten zwingt. Und weshalb der Fahrtwind von 40-Tonnern zwar schön kühlt, aber oft auch lebensgefährlich ist.

Gerhard Paul ist Rentner. Und er fährt sehr gern Fahrrad. Von Flensburg quer durch die Republik nach Villingen hat ihn sein Rad schon getragen, in Begleitung seiner Frau. Doch nicht nur für Fernradwege interessiert er sich, auch das Radwegenetz in seiner Heimatstadt Villingen-Schwenningen hat er im Blick.

Was er dabei erlebt ist durchaus würdig, erzählt zu werden. Denn bedingt durch die sommerliche Wärme fährt Paul derzeit täglich von seinem Wohnort am Hochgericht hinunter zum Friedhof, um ein Grab zu pflegen. Wie so viele Villinger, die mit dem Fahrrad von der Südstadt hin zum Friedhof unterwegs sind, die er dabei beobachtet.

Dieser Radweg ist für ihn im Bereich der Bertholdstraße eine Zumutung. Dabei stellt Gerhard Paul keine großen Ansprüche, eigentlich würde es ihm schon völlig ausreichen, wenn der Weg an der Diakonie vorbei hinunter zur Luisenbrücke in einem akzeptablen Zustand wäre. Ist der aber nicht, da, wo man das Rad schnell laufen lassen könnte, ist ein gefährlicher Riss im Asphalt, den zeigt er bei der Ortsbegehung mit dem SÜDKURIER. Die Radserie im Blatt, betont er, komme ihm gerade gelegen, um seinem Anliegen Gehör zu verschaffen.

Einigermaßen perplex ist Gerhard Paul allerdings, als ihm im Gespräch offenbart wird, dass er mit dem Befahren dieses Weges etwas regelwidriges tut. Der Weg von der Bertholdbrücke hinunter zur Luisenbrücke ist für Radfahrer nicht zugelassen.

Kaum ist das Thema angesprochen, witschen zwei Radfahrer auf eben diesem Fußweg vorbei. Gerhard Paul lacht. So sei das aber, hier fahren alle mit dem Rad auf dem Fußweg. Denn der Radweg, der von der Bertholdbrücke eindeutig markiert ist, führe ja deutlich auf eben diesen Weg, da der Bordstein hier auch tiefer gelegt sei.

Und trotzdem: Hier darf man dennoch nicht Fahrrad fahren. Und schon wieder saust eine Dame mit ihrem Fahrrad hinunter, genau auf diesem Fußweg. Die rechtliche Lage bleibt eindeutig: Radfahrer müssen hier die Straße benutzen.

Gerhard Paul schüttelt verständnislos den Kopf, viel zu gefährlich ist diese, täglich von über 15 000 Fahrzeugen befahrene Hauptverkehrsader durch die Stadt. Ein 40 Tonner Lastkraftwagen fährt, gefolgt von einem Sattelschlepper wie zur Bestätigung vorbei. Da will man wirklich nicht auf der Straße fahren, der Fahrtwind des Lastwagens ist auch nur auf dem sicheren Fußweg angenehm – und weil es gerade heiß ist.

Das Trottoir ist wirklich schmal, 1,20 Meter vielleicht, mehr nicht. Vorgeschrieben sind aber mindestens zwei Meter, damit Radfahrer es mitbenutzen können. Da stellt sich die Frage, wie Gerhard Paul denn normal zum Friedhof kommt. Die Nutzung des gegenüber liegenden Fußweges ist ebenfalls nicht erlaubt. Er fährt eben diesen schmalen Weg gegen die Fahrtrichtung hoch über die Bertholdbrücke und quert die Straße dann auf der Höhe zum Supermarkt beim Kopierladen.

Gerhard Paul weiß, dass das regelwidrig ist. Aber die Alternative ist schlecht. Denn wer auf der anderen Seite, also regelwidrig, auf dem Fußweg fährt, kommt am Ende kaum zur Straße hinunter, denn der Bordstein ist 25 Zentimeter hoch. Damit bleibt nur, das Rad den Treppenweg hinunter zur Unterführung zu schieben. "Ich fahre jedenfalls hier nicht auf der Straße. Auf keinen Fall", sagt Paul bestimmt. Und auf Fußgänger nehme er selbstverständlich immer Rücksicht.

Die Serie

Vor zwei Jahren berichtete der SÜDKURIER in einer Serie über die Situation für Radfahrer in der Stadt. Insbesondere die Radwegesituation wurde dabei beleuchtet, Erfahrungen von Bürgern veröffentlicht und Verbesserungsvorschläge gemacht. Was hat sich seither für die radfahrende Bevölkerung getan? Dieser Frage gehen wir erneut in einer Serie nach.