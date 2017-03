Villingen-Schwenningen Letzte Pinselstriche fürs Stadtjubiläum: Bemerkenswerte Ausstellung des Kunstvereins

25 Künstler werfen ab Ende März einen beeindruckenden Blick in die Welt zur Zeit der urkundlichen Ersterwähnung Villingens, Schwenningens und Tannheims. Auch Paul Revellio hat sich dafür etwas Besonderes ausgedacht.

Auch wenn es von der Bevölkerung mitunter bisher noch nicht richtig wahrgenommen wurde: Villingen-Schwenningen befindet sich seit Jahresbeginn im Jubiläumsjahr, in dem mit verschiedensten Veranstaltungen der urkundlichen Ersterwähnung von Schwenningen, Tannheim und Villingen im Jahr 817 gedacht wird.

Die mangelnde Beachtung des geschichtlichen Ereignisses mag aber auch darin begründet sein, dass die bisherigen Veranstaltungen wie zum Beispiel das bestens besuchte Zähringer Narrentreffen nicht unbedingt in diesem für die Stadt wichtigen historischen Kontext gesehen wurden. Bei dem gestern im Franziskanermuseum vorgestellten Projekt des doppelstädtischen Kunstvereins sieht die Sache gänzlich anders aus.

Das in Kooperation mit dem Museum entstandene ehrgeizige Kunstprojekt mit dem vermeintlich sperrigen und amtsdeutsch klingenden Namen „RE-VISION 817“ wird zunächst einmal Rückschau auf das frühe neunte Jahrhundert gehalten. Eine Zeit, von der nur wenige Fakten und Daten überliefert sind, abgesehen von der besagten urkundlichen Erwähnung, die eben Anlass für das Stadtjubiläum ist.

100 Künstler wurden eingeladen, sich auf dieses historische Datum zu beziehen. Rund 50 Künstler hatten Vorschläge ausgearbeitet, die von einer fachkundigen Jury bewertet wurden. Die Juroren, der Künstler Daniel Bräg, Museumsleiter Michael Hütt, Kunstvereinsvorsitzender Helmut Kury, die Leiterin des Kunstmuseums Albstadt Veronika Mertens und die Kuratorin Nila Weisser haben sich letztlich für 21 Konzepte, die von insgesamt 25 Künstlern erarbeitet wurden, entschieden.

Herausgekommen ist eine Ausstellung, die man zehn Tage vor der Eröffnung zwar nur in Ansätzen erahnen kann, aber die wenigen Arbeiten, die schon vor Ort zu sehen waren oder gerade dort entstehen und auch der druckfrische Katalog, in dem alle Konzepte ausführlich vorgestellt werden, versprechen eine Schau mit einem hohen kreativen Potenzial.

Die Künstler hatten alle Freiheiten und sie haben sie auch genutzt. Die ausgewählten Werke, die eigens für die Ausstellung konzipiert wurden, beziehen sich auf die Vergangenheit von Stätten und Stadt, aber auch ganz im Sinne von Vision auf ihre Gegenwart und Zukunft.

Der historische Bezug war sicherlich Ausgangspunkt des künstlerischen Schaffens, aber die Resultate sind alles andere als historisierend. Manche Künstler näherten sich dem Thema mit ihren charakteristischen Handschriften und künstlerischen Materialien, die in dem musealen Umfeld für Überraschungen sorgen. So gewährt Angela M. Flaig zu Beginn ihrer aus Blütensamen bestehenden, zwölf Meter langen Zeitspur, dem Besucher einen Blick auf ihre Gründungsurkunde aus Fichten- und Kiefersamen.

Die Urkunde der Ersterwähnung war auch das Thema der Gemeinschaftsarbeit der Künstlerinnen Panka Chirer-Geyer und Birgit Wenninghoff. Auf über 20 Quadratmetern erscheint ihre Abschrift aus Gips auf dem Fußboden des Refektoriums. Das Schriftbild dieser starken Arbeit ist genauso wenig oder nur mit Mühe zu entziffern wie das Original, das wohlbehütet im Kloster St. Gallen archiviert ist. Passend erscheint dazu das wandfüllende Graffiti des Konzeptkünstlers Tobias Maximilian Schnell, bei dem es inhaltlich um die Lesbarkeit einer „Sauklaue“ geht.

Verständlicher oder auch nicht geht es eine Wand weiter zu. Dort ist der in Villingen sehr bekannte Künstler Paul Revellio zugange. Er hat eine „Wandmalerei aus karolingischer Zeit neu entdeckt und zum Jubiläum rechtzeitig freigelegt“. Die Werkbeispiele zeigen, dass der Kunstverein ein herausragendes Projekt realisiert hat, das weniger geschichtliche Kenntnisse als vielmehr persönliche Vorstellungen und Fantasie abverlangen, von den Künstlern wie Besuchern gleichermaßen.

Die Ausstellung

Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 26. März, um 12 Uhr. Die Führung mit der Kuratorin Nila Weisser am Sonntag, 9. April, beginnt um 15 Uhr, die Finissage am Sonntag, 21. Mai, um 12 Uhr. Die Ausstellung im Franziskanermuseum ist werktags (außer Montag) von 13 bis 17 Uhr, sonn- und feiertags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.