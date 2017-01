VS-Villingen Letzte Chance: Mehrfach vorbestrafter 31-Jähriger bekommt Bewährung

Der geständige Alkoholkranke hatte im Rausch einen anderen Mann mit einer Flasche niedergeschlagen und getreten

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Dass es in der Rechtssprechung nicht immer nur schwarz oder weiß gibt, wurde bei der Verhandlung eines 31-Jährigen vor dem Amtsgericht Villingen deutlich. Der vorbestrafte Mann musste sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Am Ende gab Richter Christian Bäumler dem geständigen Angeklagten eine Chance und verhängte eine Bewährungsstrafe.

Laut Anklageschrift habe der Angeklagte während einer Fastnachtsveranstaltung im ehemaligen Gasthof Bertholdshöhe Anfang Mai vergangenen Jahres, einem Mann von hinten mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen, worauf dieser benommen zu Boden ging. Danach habe er ihn wiederholt gegen Bauch und Beine getreten. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde und den Bruch zweier Mittelfußknochen. Zum Tatzeitpunkt habe der Angeklagte einen Alkoholwert von 2,46 Promille gehabt, wodurch laut Gutachten eine verminderte Schuldfähigkeit nicht ausgeschlossen werden könne.

Allerdings habe er keinen abwesenden Eindruck gemacht, sagte der Geschädigte im Zeugenstand. "Er war noch fähig zu reden und ich habe ihn auch verstanden", erinnerte er sich. Eine weitere Zeugin sagte aus, dass der Angeklagte nicht zu beruhigen gewesen sei: "Er hat immer weitergetreten."

Vor Gericht zeigte sich der Angeklagte, bei dem bereits vor der Tat eine Alkoholsucht diagnostiziert wurde, geständig und reuig. "Nach dem Rückfall am Tattag habe ich mich sofort in Behandlung begeben", sagte er. Er habe mit einem Antiaggressionstraining begonnen und mit der Suchtberatung Kontakt aufgenommen. Zudem habe er einen Antrag auf eine Suchttherapie gestellt. Allerdings legte er gegen die von der Krankenkasse angebotene Kombi-Therapie, bestehend aus acht Wochen stationärer und im Anschluss ambulanter Therapie, Widerspruch ein. Um seinen Arbeitsplatz nicht zu gefährden, und in Absprache mit der Suchtberatung habe er eine rein ambulante Behandlung angestrebt.

Dieser Widerspruch war es, der ihn beinahe ins Gefängnis gebracht hätte. Denn dieser, das lange Vorstrafenregister und die Tatsache, dass er auf einen Wehrlosen eingetreten hatte, veranlasste die Staatsanwältin dazu, eine Gefängnisstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, ohne Bewährung zu fordern: "Der Angeklagte hat seine Chance vertan." Zudem sei eine gerichtlich angeordnete Unterbringung sinnvoll.

Bei seiner Entscheidung musste Richter Bäumler abwägen: Auf der einen Seite hatte der Angeklagte selbstständig Kontakt zur Suchtberatung aufgenommen und ein Antiaggressionstraining begonnen. Außerdem hat er einen Arbeitsplatz und zeigte sich geständig. Auf der anderen Seite stand ein langes Vorstrafenregister und die Tatsache, dass er die angebotene Therapie nicht angenommen hatte.

Er verurteilte den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und der gerichtlich verordneten Unterbringung – beides auf Bewährung. Dem 31-Jährigen eine Perspektive offenzulassen mache es wahrscheinlicher, dass er in Zukunft straffrei bleibe, sagte der Richter. "Ich finde es sinnvoller, dass er den eingeschlagenen Weg weitergeht." Die Bewährungszeit beträgt fünf Jahre, in denen er ein Antiaggressionstraining abschließen und die bewilligte Kombi-Therapie antreten muss. Außerdem muss er monatlich seine Leberwerte als Nachweis vorlegen, dass er nicht wieder trinkt.