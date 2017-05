Villingen-Schwenningen Lenker eines Wohnmobils übersieht Elfjährigen

Unfall mit jungem Radler geht in Villingen-Schwenningen noch einmal glimpflich aus

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem jungen Fahrradfahrer und einem Lenker eines Wohnmobils ist es am Dienstagabend, kurz vor 18 Uhr, am Kreisverkehr Schützenstraße und Alte Herdstraße gekommen. Der 74-jährige Lenker des Wohnmobils war stadteinwärts auf der Schützenstraße unterwegs. Im Kreisverkehr zur Alten Herdstraße wollte der Wohnmobilfahrer eben in diese Straße abbiegen. Hierbei übersah der Mann einen elfjährigen Radfahrer, der auf einem angrenzenden Radweg stadtauswärts unterwegs war und die Alte Herdstraße auf einem Fußgängerüberweg überqueren wollte. Bei einem leichten Zusammenstoß stürzte der Junge auf dem Rad und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Das Wohnmobil blieb laut Polizei unbeschädigt.