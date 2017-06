Villingen-Schwenningen Leere Regale in Elektromärkten: Riesen Ansturm nach Abschaltung des analogen Kabelfernsehens

Am 1. Juni wurde in Villingen der analoge Kabelempfang abgestellt. Die Folge: die Elektromärkte wurden überrannt und keine drei Verkaufstage später sind die Regale leer. Und der Ansturm schlägt noch an ganz anderer Stelle Wellen.

Seinen ersten Arbeitstag nach dem Urlaub hat sich Rudolf Heim, Geschäftsführer des Villinger Elektromarktes Hoerco, wohl anders vorgestellt. Am Dienstag, vier Tage nach der Abschaltung des analogen Kabelfernsehens in VS, stand er von morgens bis abends im Laden und hat verkauft. Receiver, Fernseher; hunderte davon. Bereits am Freitag und am Samstag war der Ansturm enorm, am Dienstag sind sie nicht mehr ans Telefon gegangen, die Mitarbeiter hatten im Geschäft Kunden nur noch in Gruppen beraten – schließlich hatten alle dasselbe Problem.

Sie waren auf einen Ansturm vorbereitet, hatten die drei- bis vierfache Menge an Receivern bereits im Regal stehen. Dennoch sind sie nach zwei Tagen komplett ausverkauft: bei den Receivern und den 32-Zoll-Fernsehern. "Manche haben gleich mehrere gekauft." Die Nachbestellungen, die nun kontinuierlich eintreffen, gehen gleich als Vorbestellungen wieder raus.

Am 1. Juni hat der Netzanbieter Unitymedia in Baden-Württemberg mit der Abschaltung des analogen Kabelfernsehens begonnen. Bis Ende Juni werden auch alle analogen Sender in Hessen und Nordrhein-Westfahlen abgeschaltet sein. Es ist, sagt Heim, wie bei den Kameras. "Heute kann sich auch keiner mehr vorstellen, mit einer analogen Kamera zu fotografieren."

Überraschend, sagt Heim, kann es jedenfalls nicht gekommen sein. Schon seit Monaten sind in den betroffenen Fernsehern die entsprechenden Banner mit dem Abschaltungshinweis durchgelaufen. "Die meisten haben eben bis zum Schluss gewartet", sagt Heim. Die alten Röhrenfernseher haben keinen Digitalempfang, selbst manch neuerer Flachbildfernseher hatte keinen entsprechenden Digitalanschluss.

Auch ein paar Kilometer weiter südlich, im Bad-Dürrheimer Media-Markt sieht es nicht anders aus. "Gleich am ersten Tag war alles ausverkauft", sagt eine Sprecherin des Unternehmens. Die Nachlieferung soll noch diese Woche kommen. Und auch dort, bestätigt die Sprecherin, wurden überdurchschnittlich viele Fernseher verkauft.

Den Anstieg der verkauften Fernseher wird auch an anderer Stelle deutlich. Seit Kurzem müssen die Mitarbeiter des Recyclinghofs in Villingen wöchentlich einen neuen Container für Fernseher bestellen. Normal, sagt Kristina Diffring, Sprecherin des Landratsamtes, ist ein Turnus von zwei bis drei Wochen. In den 40 Kubikmetern fassenden Containern sammeln sich derzeit vor allem große, alte Röhrenfernseher.

Vorteile der Umstellung: Über den Digitalempfang können mehr Kanäle in besserer Bildqualität empfangen werden. Unter anderem die öffentlich rechtlichen Sender ZDF, ARD, Arte können kostenlos in HD empfangen werden, private Sender in HD-Qualität sind kostenpflichtig. Bereits Ende März erfolgte die Umstellung des digitalen Antennenfernsehens. Der analoge Satellitenempfang wurde bereits 2012 eingestellt.



Sechs Fragen rund um den neuen Empfang an den Experten

Ich habe kein Bild. Was soll ich tun?

Rudolf Reim: Entweder einen neuen Fernseher kaufen oder einen Receiver. Die Kaufentscheidung ist abhängig von dem Alter des Fernsehgerätes. Neue Geräte sind in der Regel energiesparender, haben ein besseres Bild und eine modernere Ausstattung. Denken Sie an Internet-TV.

Was kostet ein Receiver?

Bei Markenprodukten liegt der Preis zwischen 60 und 100 Euro. No-Name-Produkte beginnen bei 30 Euro.

Kann ich das Teil gleich mitnehmen?

Aktuell sind wir ausverkauft. Täglich bekommen wir neue Ware im Nachschub. Alleine heute haben wir an über hundert Kunden Geräte, die vorbestellt waren, ausgeliefert.

Welchen Fernseher empfehlen Sie?

Die Empfehlung hängt immer von Ihren Sehgewohnheiten, Sitzabstand und Vorlieben wie beispielsweise guter Ton ab.

Wir bekommen keine privaten Sender?

Hier liegt die Ursache oft in veralteten Hausanlagen. Hier muss ein Service-Techniker vor Ort sein, um dies zu prüfen. Wenn Sie zur Miete wohnen, wenden Sie sich am besten an Ihre Hausverwaltung.

Wir können keine privaten Sender in HD Qualität empfangen?

Hier ist Ihr erster Ansprechpartner Ihr Netzbetreiber wie zum Beispiel Unytimedia.