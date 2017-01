VillingenSchwenningen Landfrauen des Bezirks eingeladen

Seit 25 Jahren sind die Landfrauen Pfaffenweiler-Herzogenweiler Eckpfeiler im Dorfgeschehen, im März große Versammlung

VS-Pfaffenweiler/VS-Herogenweiler (bom) Der Landfrauenverein Pfaffenweiler-Herzogenweiler feiert 2017 das 25. Jahr seines Bestehens mit einem Bezirkslandfrauentag, einem zweitägigen Ausflug nach Ravensburg und diversen anderen größeren und kleineren Veranstaltungen.

Die beiden Ortsvorseher Martin Straßacker aus Pfaffenweiler und Martin Wangler aus Herzogenweiler nutzten bei der Hauptversammlung die Gelegenheit, die Rolle der Landfrauen als einen Eckpfeiler im gesellschaftlichen Leben der Ortsteile und innerhalb des Vereinsgeschehens zu loben. Die Landfrauen seien immer an vorderster Front, wenn es darum gehe, jemanden im Dorfleben zu unterstützen, sich sozial zu engagieren oder zu helfen. Vorsitzende Susanne Schwörer bilanzierte ein spannendes Jahr, an das der Verein in seinem Jubiläumsjahr nahtlos anknüpft. Exemplarisch hob sie die Frauenfasnet am 17. Februar im Herzogenweiler Rathaus und das am zweiten Oktoberwochenende erneut stattfindende Äpfel- und Herdäpfelfest hervor.

Indes stehen zwei Jubiläumsveranstaltungen im Fokus, deren Ziel es ist, beste Werbung für einen Verein zu machen, der sich von Beginn an ins Dorfleben der beiden Ortsteile integrierte. Zum dritten Mal in ihrer Historie sind die Landfrauen der beiden Ortsteile Gastgeber des Bezirkslandfrauentags, der am 18. März in der Festhalle die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen in der Landwirtschaft skizziert und sich in einem Gastvortrag der Böblingerin Simone Gläser mit dem topaktuellen Thema "Burnout und Depression – erkennen und verstehen" auseinandersetzt. Der Jubiläumsausflug nach Ravensburg beinhaltet den Besuch des Gallus Campus in Meßkirch, einem mittelalterlichen Dorf, das die dort lebenden Menschen so wie damals erbauen. Dauerbrenner im Programm bleiben die Mondscheinwanderungen oder die Mitwirkung an der Aktion saubere Landschaft.

Die Landfrauen oranisieren ihre Aktionen auf einer soliden finanziellen Basis, wie dem Kassenbericht von Tanja Meyer zu entnehmen war. Rückblickend berichtete zweite Vorsitzende Angelika Thoma über die Gründung vor 25 Jahren von einem Motivationsschub für die Landfrauenbewegung, die im Raum Pfaffenweiler-Herzogenweiler von knapp zwei Dutzend auf heute 66 Aktive anwuchs. Freilich ging im gleichen Zeitraum die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe um rund die Hälfte auf heute sechs zurück. Das forderte von den agilen Landfrauen eine kontinuierliche Entwicklung ihrer Jahresprogramme.