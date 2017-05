Villingen-Schwenningen Landespolizeiorchester spielt zwei Konzerte für Schüler

Einmaliges Kulturprojekt. Musiker spielen "Peter und der Wolf". Christy-Brown-Schule organisiert Veranstaltung

Villingen-Schwenningen (us) Groß angelegte Kulturprojekte, häufig über das ganze Jahr ausgerichtet, gibt es jährlich an der Christy-Brown Schule. Doch was Rektorin Marianne Winkler für dieses Jahr an Land gezogen hat, war etwas ganz Besonderes.

Das Konzert "Peter und der Wolf" des russischen Komponisten Sergej Prokofjew wurde gleich zweimal im Franziskaner Konzerthaus für Kinder aufgeführt. Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg war extra dafür aus Böblingen angereist, um den Schülern der Christy-Brown- und der Carl-Orff-Schulen das Stück in Villingen zu präsentieren. Besonders war dieses Ereignis auch deswegen, weil die Christy-Brown-Schule andere Bildungseinrichtungen der Stadt zusätzlich eingeladen hatte.

So kam es im Anschluss an das Konzert für die Schüler der Förderschulen zu einem weiteren Konzert für über 400 Grundschüler und Kindergartenkinder der Stadt.

Beim ersten Konzert standen eindeutig die Schüler der Christy-Brown- und Carl-Orff-Schule im Mittelpunkt des Geschehens. Denn eine Stunde bevor die Musiker ihre Plätze einnahmen, präsentierten sie ihre Instrumente im lockeren Rahmen und die Schüler konnten direkt auf Tuchfühlung mit den Musikern gehen.

Zwei Lehrerinnen hatten sich zudem extra vorbereitet und standen beim eigentlichen Konzert dann mit auf der Bühne, um den vorgetragenen Text zur Geschichte um den großen Wolf, die Katze und Peter in die Gebärdensprache zu übersetzen. Zusätzlich hatte sich eine Gruppe Schüler in Kostümen ebenfalls auf der Bühne positioniert.

Denn zuvor hatte man an der Christy-Brown-Schule das Thema im Unterricht durchgenommen, erläuterte Rektorin Winkler. "Allerdings haben die Schüler das Konzert dann "Petra und der Wolf" genannt und die Hauptfigur mit einem Mädchen besetzt", so Winkler schmunzelnd. Dass dieses Konzert stattfinden konnte, ist auch der Zusammenarbeit mit dem Kulturamt zu verdanken. Das habe den Konzertsaal für diesen Tag zur Verfügung gestellt.

Die ersten Kontakte zum Landespolizeiorchester hatte die Rektorin schon im September vergangenen Jahres geknüpft. Für sämtliche Nebenkosten wie die Fahrt der Musiker kam der Förderverein der Christy-Brown Schule auf, so dass an diesem Tag über 500 Schüler einen außergewöhnlichen Konzertvortrag genießen durften.