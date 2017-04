Villingen-Schwenningen Land und Stadt VS im Widerstreit: Neue Bleibe für Polizei-Schüler gesucht

Kubon will um Villinger Soldatenwohnungen kämpfen. Hier soll günstiger Wohnraum entstehen. Beim Land ist noch keine Entscheidung gefallen. Es geht wie meist ums Geld.

VS-Villingen – Um die ehemaligen französischen Soldatenwohnunen in Villingen wird es wohl ein Hauen und Stechen zwischem dem Land und der Stadt kommen. Dort, wo die Stadt in den nächsten Jahren preisgünstigen Wohnraum plant, will das Land am liebsten Polizei-Studenten unterbringen (wir berichteten gestern). Einzige Hoffnung für die Stadt: Aktuell seien noch "keine konkreten Standortentscheidungen gefallen", erklärte Renato Gigliotti, Sprecher im Innenministerium. Zunächst müssten weitere Gespräche zwischen der Hochschule für Polizei und der Stadt abgewartet werden.