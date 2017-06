Villingen-Schwenningen Land gibt nicht nach und hält an Franzosenblocks für Studentenwohnungen fest

Land gibt nicht nach und hält an Franzosenblocks für Studentenwohnungen fest

In Villingen-Schwenningen zeichnet sich eine Niederlage für die Stadt ab. Vertrag noch nicht unterschrieben, könnte aber Anfang Juli soweit sein

Aktuell sieht es für die Stadt schlecht aus: Das Land will weiterhin die Franzosenblocks in der Dattenberg- und Kirnacher Straße für Studentenwohnungen herrichten lassen. Diese Nutzung "hat für uns eine klare Priorität", erklärte gestern auf Nachfrage Renato Gigliotti, Pressereferent im Innenministerium. Allerdings könne er noch keinen endgültigen Vollzug melden, da die Verträge noch nicht unterschrieben seien. Gigliotti geht davon aus, dass dies bis "Anfang Juli" geschehen sein könnte.

Er sieht derzeit kaum Chancen, dass das Land auf weitere Immobilien ausweicht, um dort Studenten der Hochschule für Polizei unterzubringen und die ehemaligen Wohnungen für die Familien französischer Militärs doch noch der Stadt überlässt. Oberbürgermeister Rupert Kubon wollte dem Land nach Bekanntwerden der Pläne die ehemalige Flüchtlingsunterkunft im Gebiet Erbsenlachen schmackhaft machen – offensichtlich ohne Ergebnis. Nach wie vor habe die Nutzung der Franzosenblocks in der Dattenbergstraße für die Hochschule der Polizei Vorrang. Offen sei derzeit nur noch, welche Haushaltsmittel das Land für die Sanierung einsetzt. Das Problem bestehe darin, dass der Haushalt langfristig angelegt ist, die Mittel nun aber schnell benötigt würden, präzisierte der Ministeriumssprecher.

Schlecht für die Stadt

Das ist zunächst einmal keine gute Nachricht für die Stadt. Die rechnete bis Anfang April fest damit, dass auf dem Gelände sozialer Wohnungsbau realisiert werden kann, wenn die aktuell vorhandene Flüchtlingsunterkunft aufgelöst wird. Das Bündnis faires Wohnen stand bereits in den Startlöchern, dann kam jedoch der überraschende Vorstoß des Landes. Nun scheint die Stadt endgültig den Kürzeren zu ziehen. Doch das Land benötigt den zusätzlichen Wohnraum dringend, weil die Hochschule für Polizei ihre Kapazitäten erhöht, von 900 auf 1300 Polizei-Studenten. Bereits im Oktober werden zusätzliche Wohnplätze im zweistelligen Bereich notwendig. Ob dann bereits die Wohnungen in Villingen bezugsfertig sind, sei offen, doch anfangs könnten die notwendigen Kapazitäten auch noch an anderer Stelle bereitgestellt werden. Im Oktober 2018 rechnet die Hochschule für Polizei dann mit einem Zuwachs im dreistelligen Bereich.