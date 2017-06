VS-Obereschach Lärm und gefährliche Situationen: Ärger um Obereschacher Minikreisel hält an

Lärm und gefährliche Situationen: Ärger um Obereschacher Minikreisel hält an

Der Mini-Kreisverkehr in Obereschach nervt die Anwohner. Und nicht nur, weil er mehr Lärm verursacht. Oft komme es auch zu Beinahe-Unfällen.

Überhöhte Geschwindigkeiten, Fahrzeuge, die über den Kreisel fahren und Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung: Laut Meinung der Anwohner des Kreisels im Ortsteil Obereschach ist das alles an der Tagesordnung. Der seit mittlerweile über einem Jahr bestehende Minikreisverkehr in Obereschach sorgt weiterhin für Missstimmung in der Bevölkerung. Der SÜDKURIER hat die Beteiligten befragt.

Der Hintergrund: Durch den Bau des Kreisels, der die Steinatstraße, die Neuhauser Straße und den Katzensteig verbindet, sollte eine Verkehrsberuhigung erreicht werden. Vor den Baumaßnahmen führte die Stadt Geschwindigkeitsmessungen durch. Das Ergebnis: Viele Autofahrer fuhren zu schnell.

Die Anwohner: Bei den Anwohnern, die direkt am Kreisverkehr wohnen, herrscht Ernüchterung. Das Ziel, den Verkehr zu beruhigen, ist in den Augen der Anlieger nicht eingetroffen. „Es wird immer noch sehr schnell gefahren. Viele Autos fahren zusätzlich quer über den Kreisel drüber, was natürlich Lärm verursacht", sagt Anwohner Martin Hildebrand. Das Überfahren der Mittelinsel ist ausdrücklich nur dem Schwerverkehr erlaubt. „Die Autofahrer haben sich schon auf den schwierigen Kreisel eingestellt und fahren vorsichtiger. Trotzdem beobachte ich viele Beinahe-Unfälle", so Hildebrand weiter. Kordula Beha-Hildebrand, die am Katzensteig einen Friseur-Salon betreibt, fühlt sich nicht gehört vom Ortschaftsrat: „Wir waren bei sehr vielen Ortschaftsratssitzungen und haben die Mängel angemahnt. Das hat leider nicht geholfen", sagt die Friseurin. Zudem sei die Zufahrt auf den Katzensteig erschwert. „Fast alle Fahrer, die den Kreisel Richtung Katzensteig verlassen, fahren falsch ab. Das ist äußerst gefährlich", sagt Beha-Hildebrand. Tatsächlich ist die Zufahrt in den Katzensteig erschwert. Viele Fahrer nutzen die Möglichkeit, den leichteren Weg zu nehmen und quasi über die Gegenverkehrs-Spur Richtung der Steige abzufahren. Eine weitere Anwohnerin sorgt sich um ihren jungen Sohn: „Ich finde es zudem für Fußgänger sehr gefährlich bei der Geschwindigkeit, mit der hier gefahren wird." Die Anwohner sind sich sicher, dass Lösungen für die Gefährdungen gefunden werden müssen. „Die gesteckten Ziele wurden nicht erreicht, aber man muss jetzt aus der Situation das Beste machen", sagt ein weiterer Anwohner. Zudem habe man während der Bauphase vermehrt auf Mängel hingewiesen. Hierzu gehören die „zu hohen Randsteine vor den anliegenden Einfahrten, der schräge Gehweg am Kreisel sowie die Spurenführung", so der Anwohner. Die Anwohner zeigen sich aufgeschlossen und offen fürs Gespräch.

Der Ortsvorsteher Obereschachs, Klaus Martin, zeigt sich darüber hinaus zufrieden mit dem Projekt und dem verbesserten Ablauf. „Wir hatten mehrere Ortschaftsratssitzungen zu diesem Thema. Die Mehrheit stimmte für den Kreisel“, sagt Martin. „Der Ortschaftsrat steht einmütig hinter dem Projekt“, so Martin weiter. Oxana Brunner beschreibt den gesamten Verlauf als „transparenten Prozess“. „Die Anregungen der Bürgerschaft wurden ernst genommen“, so Brunner weiter. Die Pressesprecherin hebt zudem „die sichere Überquerung der Straße durch die Fußgänger-Überwege“ hervor.