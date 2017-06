Villingen-Schwenningen Lächeln als größter Lohn: Senioren am Deutenberg bekommen Hundebesuch

Der Hundebesuchsdienst war zu Gast im Alpenland Seniorenheim am Deutenberg in Schwenningen. Die Senioren zeigten sich begeistert von den Hunden und der Andrang war sehr groß

Die Bewohner des Seniorenheims am Deutenberg in Schwenningen staunen nicht schlecht: Gleich drei Hunde sind am Hundebesuchstag gekommen. Die Freude steht den Bewohnern ins Gesicht geschrieben. Im Musikzimmer des Alpenland Pflege- und Altenheims wird es immer enger, der Andrang ist sehr groß. 25 Senioren haben sich an diesem Morgen eingefunden. "Das lasse ich mir doch nicht entgehen, wenn die Hunde wieder da sind", sagt Christoph Honer schon im Eingangsbereich des Heims.

Die Senioren haben sich im Sitzkreis des Musikzimmers versammelt und lauschen gespannt der Hundebesitzerin Maja Wernet. Bevor die Hunde die Runde machen, stellt Wernet die Vierbeiner und deren Besitzer kurz vor. Eddi, der Border Collie von Maja Wernet, Athena, der Border Collie von Christa Wassmer und der junge Pudel von Susanne Senn, Wolle, sie alle sind heute da. Und schon geht es los mit der ersten Runde. Die drei Damen gehen ruhig und behutsam reihum und beantworten geduldig die Fragen der Bewohner. Das ein oder andere Leckerli wechselt den Besitzer und die Bewohner nehmen die Hunde in den Arm. Vor allem der kleine Pudel Wolle hat es den Bewohnern angetan. Es herrscht eine wohlige und angenehme Stimmung im Raum.

Oftmals hatten die Senioren selbst Hunde zuhause und freuen sich umso mehr, wieder in Kontakt mit den Tieren zu kommen. "Zuhause hatte ich einen Dackel bei mir. Es ist jetzt wieder sehr schön, einen Hund zu streicheln. Das vermisse ich", sagt Bewohnerin Christina Wagner. Ganz besonders beeindruckt ist Bewohner Christoph Honer: "Die Besuche machen mir große Freude. Die Hunde sind sehr anständig und gepflegt. Ich würde sofort so einen Hund nehmen, denn früher hatte ich leider nie einen", sagt Honer. Nach einer halben Stunde sind die Hunde sehr erschöpft und der Besuch neigt sich dem Ende zu.

Die drei Hundebesitzerinnen kennen sich aus der Hundeschule von Katja Franke in Furtwangen, die bereits 2008 einen Besuchshundetreff gegründet hat. "Es war mir wichtig, dass dieses Mal mehr Hunde dabei sind. Nur ein Hund bei so vielen Menschen, das strengt ihn doch sehr an", sagt Wernet. Mittlerweile gebe es über 25 Hundebesucher beim Treff, sagt Wernet. Man merkt den Frauen an, dass sie ihr Ehrenamt sehr ernst nehmen und viel Freude dabei empfinden. "Es ist uns wichtig, dass alle dabei Spaß haben. Sonst macht es auch keinen Sinn", sagt Christa Wassmer. Für Susanne Senn, die gerade ihren allerersten Besuch hinter sich hat, steht das Teilen im Vordergrund. "Es macht mir unheimlich viel Freude, wenn ich mein Glück mit dem Hund mit anderen teilen kann und dabei etwas Gutes tue."

Der größte Lohn dabei: Die Reaktionen der Menschen. "Ein Stück weit merkt man einfach, wie wir den Alltag für die Bewohner lebendiger machen. Wie die Menschen bei unseren Besuchen aufgehen, das ist der größte Lohn", sagt Christa Wassmer. "Vor allem die Reaktion auf die Tiere, zum Beispiel sich zu freuen und zu lächeln, wenn Wolle ruhig war. Das ist ganz toll", so Susanne Senn.

"Für unsere Bewohner sind diese Besuche etwas ganz Besonderes. Es wird sehr gut angenommen", sagt Sandra Hagen, Referentin für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit im Heim. "Das Ganze ist leider nun über ein Jahr stillgestanden. Frau Wernet hat sich freiwillig angeboten, mit ihrem Hund Eddi vorbeizukommen", so Hagen weiter. Der Bezug Wernets zum Pflegeheim kommt dadurch zustande, dass ihre Mutter hier lebt. "Wir sind sehr glücklich über das Engagement der Damen", sagt Hagen abschließend.

Wie geht es weiter?

Nach den Terminen im April und Mai sollen Weitere folgen. Ziel ist es, den Dienst einmal im Monat anbieten zu können, sagt Sandra Hagen. Auch die drei Damen sind dem nicht abgeneigt und freuen sich schon auf den nächsten Besuch bei den Senioren. (mwi)