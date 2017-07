VS-Villingen Ladendiebstahl: Beide Täter noch auf der Flucht gefasst

In der Niederwiesenstraße haben Polizisten am frühen Dienstagabend zwei Ladendiebe auf der Flucht gefasst.

Zwei flüchtige Ladendiebe konnte die Polizei am Dienstagabend in Villingen fassen. Die beiden Täter hatten am frühen Dienstagabend einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Herdstraße begangen, das bestätigt Dieter Popp, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen auf Nachfrage des SÜDKURIER.

Da der Ladendetektiv sowohl eine Beschreibung des Fahrzeugs, als auch eine Beschreibung der Täter der hinzugerufenen Polizeistreife liefern konnte, waren die anschließenden Fahndungsmaßnahmen schnell von Erfolg gekrönt.

In der Niederwiesenstraße wurden die Täter von einer Polizeistreife gestoppt. Beide Täter mussten das Fahrzeug verlassen und wurden in Handschellen abgeführt. Das Polizeirevier Villingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Über die Beute der Täter lag laut Popp keine Information vor.