VS-Villingen Kurios: Unbekannte stehlen erneut gebrauchte Schuhe aus mehreren Häusern in Villingen

Die Polizei steht vor einem Rätsel: Seit der vergangenen Woche wurden in Villingen mehrfach gebrauchte Schuhe aus Mehrfamilienhäusern gestohlen, deren Haustür nicht verschlossen war.

Am Wochenende sind erneut in Mehrfamilienhäusern in Villingen gestohlen worden. In einem Fall gelangte ein bislang unbekannter Täter durch die unverschlossene Eingangstüre in ein Wohnhaus in der Mönchweilerstraße und entwendete drei Paar Sportschuhe eines 43-Jährigen.

Im selben Zeitraum wurden in der Färberstraße, ebenfalls aus einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses, drei Paar Schuhe der Marken Lacoste und Nike im Gesamtwert von rund 245 Euro gestohlen. Auch hier war die Eingangstüre unverschlossen.

Schon in der vergangenen Woche kam es zu Schuhdiebstählen in einem Wohnkomplex in der Schwenninger Straße gekommen. Hinweise nimmt die Polizei Villingen unter 07721/6010 entgegen.